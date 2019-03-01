Праздник братьев меньших в Саратове

Несмотря на название, 1 марта праздник у кошек не во всех странах. Более распространенная дата для него — 8 августа. Однако в России Всемирный день кошек традиционно совпадает с первым днем весны.

Как говорит «Википедия», в День кошки люди чествуют заслуги этих животных, показывают им свое почитание и любовь. В Международный день кошек очень часто проводятся выставки домашних питомцев, на которых можно также взять (приобрести) себе четвероногого друга. Часто проводятся образовательные семинары для будущих и уже состоявшихся хозяев котов и кошек.

Конечно же, нельзя не вспомнить в этот праздник об организациях, которые помогают братьям нашим меньшим не раз в году, а ежедневно. Речь идет об объединениях волонтеров и добровольцев. В Саратове таких организаций несколько. Но одна из самых известных, пожалуй, — благотворительный фонд помощи животным «ЗооСпас», который существует уже около семи лет. Представители организации активно участвуют в конкурсах и ярмарках некоммерческих объединений, их проекты завоевывают различные гранты.

Вся работа фонда «ЗооСпас» и одноименного волонтерского движения ведется на добровольной основе, то есть бесплатно. Но вот затраты есть, и они, надо сказать, немалые. Ведь общественники подбирают беспризорных животных и подыскивают им хозяев. Но прежде чем передать питомца в добрые руки, его, как правило, необходимо стерилизовать, сделать прививки, обработать от паразитов. Другая часть работы — помощь братьям меньшим, попавшим в беду (выхаживание животных, сбитых автомобилями, искалеченных другими четвероногими или людьми).

Одних только денег от грантов на многое не хватит. Поэтому «ЗооСпас» проводит различные благотворительные акции. Например, «гаражные распродажи», активными участниками которых становятся сотни саратовцев. Или благотворительные «аукционы свиданий». Очередной, кстати, завершился совсем недавно. Его поддержали известные в нашем городе люди — самый сильный человек России Вячеслав Максюта, «Мисс Поволжье 2014» и «Мисс студенчество России 2014» Анастасия Баранник, создатель проекта «Веловызов» Александр Домбровский, саратовский музыкант, участник проекта «Голос» Антон Беляев, «Мисс Студенчество Саратовской области 2018» и «Краса Приволжского федерального округа 2018» Анна Фомица, ведущая Анна Дубовская и другие. Некоторые из них — давние помощники «ЗооСпаса».

Как уже говорилось выше, волонтеры организации, в том числе, помогают четвероногим животным обрести любящего и заботливого хозяина. Десятки питомцев ждут людей, готовых забрать их в свой дом. «Комсомолка» отобрала для публикации истории двух из них.

Варежка

Варежка. Фото «ЗооСпас»

Девочка, возраст примерно 1,5 года, приучена к лотку с древесным наполнителем, стерилизована, привита (есть ветеринарный паспорт).

Варежку забрали с улицы: днем она грелась на входе в магазин, а ночью сидела одна на остановке. Вследствие полученной травмы кошечке пришлось ампутировать хвост. По характеру она спокойная, с другими животными уживается неплохо, но все же любит, чтобы все внимание уделялось ей. Поэтому, скорее всего, будет лучше, если она станет единственной любимицей в семье. К людям приветлива, но ненавязчива. Когда захочет поласкаться - придет сама.

Варежка отдается в семью, взрослым и ответственным людям, при условии, что жить кошка будет в квартире и без самовыгула. Уточнить информацию и договориться о том, чтобы забрать Варежку, можно по тел. +7-905-321-95-37 (Оксана).

Элис

Элис. Фото «ЗооСпас»

Непростая судьба и у этой кошечки с разноцветными глазами. Ее нашли в конце октября прошлого года, когда уже начались холода. У Элис отморожены оба ушка.

Все это время об этой красотке заботилась волонтер «ЗооСпаса», животное откармливались и восстанавливались после улицы. Теперь Элис стерилизована, приучена к лоточку и хорошему корму.

Сегодня для кошечки ищется хозяин и дом. Отдается она также в квартиру, без выгула на улицу, ответственным и взрослым людям. Узнать дополнительную информацию и договорить о знакомстве с Элис можно по тел. +7-927-108-60-24 (Оксана).