2019-02-26T21:54:49+03:00
Звезды

Зрителям не возвращают деньги за лжеконцерт Кая Метова

Кумир девяностых случайно узнал, что афишами с его именем обклеен весь Саратов
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сам артист был даже не в курсе участия в «главном новогоднем концерте»Сам артист был даже не в курсе участия в «главном новогоднем концерте»Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Шоу с участием Кая Метова, которое должно было состояться еще 13 января, рекламировали под громким названием «главный новогодний концерт».

- Впервые в Саратове вы увидите такое количество артистов разных жанров на одной сцене, - уверяли организаторы — агентство «Творческая мастерская». - Наш концерт собрал любимые песни в исполнении сонма звезд в одном праздничном вечере!

Шоу с участием Метова рекламировали как "главный новогодний концерт".

Шоу с участием Метова рекламировали как "главный новогодний концерт".

Шоу с участием Метова рекламировали как "главный новогодний концерт".

Звездная солянка, действительно, казалась впечатляющей — про крайней мере, на афишах:

«Кай Метов — один из самых ярких представителей шоу-бизнеса,

Группа Стаса Намина «Цветы» - легенда нескольких поколений,

Солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин, который после выхода песни «Ах, какая женщина!» стал секс-символом российской эстрады,

а также Государственный казачий хор и Академия танцев и музыки Анны Пановой».

Однако, когда в назначенный час зрители пришли в театр драмы, где должен был состояться концерт, их ждал неприятный сюрприз.

- Извините, шоу отменяется. Кай Метов в последний момент сорвал выступление, - развели руками организаторы.

Но как выяснилось, сам артист был даже не в курсе участия в «главном новогоднем концерте».

Кай Метов в соцсетях разоблачил организаторов, которые зарабатывали на его имени. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кай Метов в соцсетях разоблачил организаторов, которые зарабатывали на его имени.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- О его проведении мне сообщили знакомые, а они узнали из афиш, расклеенных по городу, - написал певец у себя в «ВКонтакте». - Никаких договоров по выступлению заключено не было, о чем вчера официальным письмом была извещена площадка, на которой планировался концерт. Сегодня лжеконцерт отменён. Приношу извинения всем, кто пострадал от действий лжеорганизаторов.

А пострадавшие, действительно, есть. Билеты на концерт купили около 800 человек: за самые бюджетные места поклонники заплатили по 1500 рублей, за первые ряды — по 3300. И спустя полтора месяца деньги людям так и не вернули.

- Сначала нам всем объявили: деньги не возвращаем. Единственный вариант — по старым билетам прийти на новое шоу, которое агентство обещало провести через пару месяцев, - рассказала «КП» Ирина Багина, обладательница билета. - Нас такое предложение не устроило: планировали сходить именно в этот день на этот состав артистов. Стали добиваться возврата денег — наши с мужем билеты стоили в общей сложности 3000 рублей. Созвонились с директором агентства, он попросил 3-4 недели отсрочки, чтобы собрать сумму возврата нам и другим зрителям. А потом просто стал тянуть время. Написали заявление на возврат, в котором директор пообещал расплатиться до 14 февраля. Но с тех пор денег так и нет, а он попросту перестал брать трубку.

Концертное агентство пообещало вернуть деньги, но все положенные законом сроки давно прошли... Фото: Предоставлено героем публикации

Концертное агентство пообещало вернуть деньги, но все положенные законом сроки давно прошли...Фото: Предоставлено героем публикации

«Комсомолка» связалась с директором "Творческой мастерской" Сергеем Мошиным, но внятного ответа так и не получила.

- Чужих денег у меня нет — я их все перечислил театру, - отрезал Мошин и, бросив трубку, больше ее не поднимал.

Если "Творческая мастерская" так и не расплатится с клиентами, людям остается только одно - требовать свои деньги через суд, оплачивая дополнительно пошлину и юристов. А концертное агентство тем временем продолжает продавать билеты на новые концерты. Но состоятся ли они - большой вопрос...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Левенталь: "Наш литературный процесс напоминает пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли"
Известный писатель и редактор о том, зачем нужны новые книжные серии, чем плохи книги Яхиной и Водолазкина и о процессе разрушения исторического сознания
Евгений Крылатов: Я и сам не знаю, почему мои песни с каждым годом становятся все популярнее!
23 февраля великому композитору - автору «Прекрасного далека» и «Крылатых качелей» - исполнилось 85 лет. В свой юбилей он сыграл эти произведения в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Новости 24
Женщина в Саратове объявила голодовку, потому что ей неудобно добираться с детьми в поликлинику
Панков: Володин не бросит жителей Елшанки
Глава Саратова заявил об опасности судебных решений по выкупу жилья в аварийных домах
Начата проверка по факту смерти женщины под рухнувшей глыбой льда в Саратове
На Чернышевского очередная глыба льда с крыши упала на женщину
Саратовский депутат возмутился шок- мемом
Рабочая группа выработает алгоритм возвращения объектов САЗ в госсобственность
Директора вагонного депо станции Анисовка задержали за взятку
В Саратове троллейбусы №11 не едут в поселок Елшанка
Ночью для уборки снега в Саратове перекроют две улицы
Саратовская прокуратура добилась от полиции выплаты долгов экс-сотруднику
В Саратове глыба льда убила женщину
В Марксе у водителя за штрафы арестовали бытовую технику
На круглом столе в Саратовской облдуме поговорили о Трампе, Украине и гомофобии
Друзья упавшего с многоэтажки в Саратове подростка назвали его позитивным
КВС проложили 1 920 м напорного коллектора в Жасминном
Школьникам Усть-Курдюма рассказали об истории страны