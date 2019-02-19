Как весело и необычно провести ближайшие 7 дней в Саратове

Традиционные массовые зимние забавы - катание на лыжах, коньках и, конечно же, санях. Всего перечисленного думаем, в этом сезоне было предостаточно - и погода позволяла, не слишком холодная, и снега - хоть отбавляй. Своеобразное «закрытие лыжного сезона» уже состоялось. Прошли областной этап «Лыжни России» и городская «Лыжня Саратова». Больших фестивалей на катках у нас пока, к сожалению, нет. Но зато есть отличное мероприятие, которое можно заслуженно признать неофициальным «закрытием сезона санок».

САНИ DAY

Фестиваль САНИ DAY (а какое удачное название! Тут тебе и «санки», и «солнце») проходит в Саратове уже не в первый раз и, можно с уверенностью сказать, набирает популярность. Другими словами - это чемпионат по спуску на самодельных санях. При этом победитель определяется не по времени спуска или пройденному расстояния, а по креативности в оформлении санок! Чего здесь только не увидишь - победителями в разные годы становились наша консерватория, танк «Т-34», космолет из «Звездных войн» и даже машина из «Безумного Макса» (на заглавном фото). Чем удивят участники в этом году? Лучше посмотреть своими глазами! А, быть может, и поучаствовать - правда, медлить не стоит, регистрация команд идет до 23 февраля.

Как и много лет подряд, главный приз фестиваля САНИ DAY 2019 - неделя развлечений! Победившая команда получит сертификаты на прохождение квестов, посещение кинотеатра и конного клуба, игру в КВИЗ, походы в рестораны и кальянную, игру в лазертаг и многое-многое другое. Партнеров и спонсоров достаточно много. Общий призовой фонд фестиваля в этом году целых 70.000 рублей! (0+)

Санаторий «Октябрьское ущелье».

Ул. Шелковичная, 1.

24 февраля. Начало в 12.00.

Подробная информация и регистрация команд по тел. (8452) 75-39-39.

Вход и участие бесплатные.

Stand-Up без границ

А для тех, кто до весны желает максимально ограничить свое времяпрепровождение на улице, есть множество других подходящих развлекательных мероприятий. В некоторых из них желающие смогу принять участие не только как зрители, но и в качестве главных героев.

Стендап - пожалуй, одно из самых популярных юмористических направлений сегодня. Попробовать себя в нем могут не только опытные комики, но и новички - специально для них проводятся встречи в формате «открытый микрофон». Одно из таких состоится на текущей неделе. (18+)

Кофейня «Кофемолка».

Пр. Кирова, 15.

23 февраля. Начало в 20.00.

Подробная информация и бронь по тел. +7-927-277-64-81.

Вход свободный.

Тем, кто не настроен слушать шутки новичков, можно посетить выступление опытного юмориста. В Саратове пройдет концерт Александра Данилина «Юмористическая импотенция». Александр является двухкратным победителем шоу «Рассмеши комика» и участником различных Stand-Up фестивалей в Москве. На своем концерте он обещает представить свою лучшую программу. (18+)

Кафе «Миндаль».

Ул. Соборная, 9.

27 февраля. Начало в 20.00.

Подробная информация и бронь по тел. (8452) 44-22-00.

Вход свободный.

Игра «Бункер»

Когда произошла глобальная катастрофа, осталась лишь небольшая группа выживших. У них есть шанс спастись, попав в закрытый бункер, но количество мест ограничено…

Кто же эти счастливчики, которым суждено возрождать жизнь на Земле? Решают сами игроки. Докажи, что именно ты достоин спасения. Навыки и черты характера - твое оружие, острый ум и умение убеждать - твои козыри.

Заинтересовало? Тогда самое время принять участие в дискуссионной карточной игре «Бункер». (18+)

Тайм-кофейня New York Coffee.

Ул. Сакко и Ванцетти, 64.

20 февраля. Начало в 20.00.

Подробная информация и бронь по тел. +7-987-373-87-94.

Вход: по тарификации тайм-кофейни (2,5 руб./минута), напитки и угощения входят в стоимость в неограниченном количестве.