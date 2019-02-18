В Саратове отменен спектакль Олега Меньшикова

В Саратове сегодня, 18 февраля, отменен концерт народного артиста России Олега Меньшикова и его духового «Оркестра мечты. Медь».

Как сообщается на сайте организатора гастролей в Саратове агентства «Аншлаг-94» концерт переносится на неопределенный срок. Сайт театра драмы, в котором должен был проходить спектакль Меньшикова, также выдал сообщение о переносе концерта. При этом спектакль театра им. Ермоловой «Гамлет» с участием А. Петрова на 19 февраля пока не отменен.

- Дата переноса спектакля будет сообщена в СМИ и на афишах Саратова. Обращаться по телефону 32-32-95. Приносим свои извинения! С уважением, организаторы гастролей московского театра им. Ермоловой в Саратове – театрально-концертное агентство «Аншлаг-94», — говорится в сообщении.

Корреспонденту «КП-Саратов» по указанному телефону представитель агентства Лариса ответила, что речи о возвратах билетов пока не идет – концерт планируется к переносу. Новую дату планируется назначить уже после 20 февраля. Если не получится – тогда деньги за билеты будут возвращать.

В официальной группе ВКонтакте театра им. Ермоловой еще 14 февраля появилась запись о том, что часть спектаклей отменяется из-за болезней актеров.

- К сожалению, от травм и вирусов никто не застрахован... Уважаемые зрители. Приносим вам свои извинения, но в связи с болезнью артистов мы вынуждены отменить спектакли "Из пустоты... (восемь поэтов)" и "Макбет" 15 и 16 февраля.

Билеты можно сдать или обменять в кассе театра до 22 февраля. Берегите себя и своих близких, — говорится в сообщении. В числе актеров, занятых в спектаклях театра – Олег Меньшиков.

В обсуждении под этим сообщением пользователь Жанна Рахметова еще 15 февраля поинтересовалась, будут ли отменен спектакль театра «Оркестра мечты. Медь» в Саратове и получила утвердительный ответ от театра. Более того, ее заверили от имени театра еще 16 февраля, что спектакль не переносится, а именно отменен.

В результате, саратовцы могли узнать об отмене еще два назад. Увидят ли они любимого артиста в ближайшее время – выяснится после 20 февраля.