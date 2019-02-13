Куда сходить 14 февраля 2019 года в Саратове: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Уже завтра, 14 февраля, население планеты будет отмечать праздник влюбленных — День святого Валентина.

Он празднуется в Европе с XIII века, в России День влюбленных получил известность с начала 90-х годов XX века.

С чего вообще начали отмечать этот праздник?

Одна из версий гласит, что его история берет свое начало в Риме, где отмечали праздник Луперкалии, во время которого осыпали дарами богиню Юнону, считавшейся покровительницей брака. Женщины писали любовные письма и кидали их в специальную урну. Мужчины вытягивали эти записки и начинали искать автора. Этот обычай просуществовал до 18 века, после чего люди решили сами искать своих «Валентина» или «Валентинку».

Вторая история говорит о христианском священнике Валентине, который жил в III веке в римском городе Терни. В то время император запрещал людям связывать себя узами брака, а Валентин помогал влюбленным и тайком венчал их. Когда об этом стало известно, священника приговорили к смертной казни, которая состоялась 14 февраля. Перед ней он успел передать послание незрячей дочери тюремщика, с которой его связывали чувства. Послание он подписал «Твой Валентин». Она прозрела, чтобы прочитать его.

Неизвестно, правда это или нет. Тем не менее тысячи влюбленных отмечают этот праздник. И вместе с ними будто весь город погружается в романтическую историю, по крайней мере, индустрия развлечений и торговля всячески поддерживают культ сердечек, валентинок, конфет и иных «обязательных» проявлений влюбленности и романтики. Ниже «КП-Саратов» предложит, куда можно сходить 14 февраля 2019 года в Саратове.

Постепенно День святого Валентина из католической даты превратился в светскую. Да и вообще — этот праздник отличная тема для того, чтобы согреться теплом друг друга среди такой снежной и холодной зимы.

Однако не все эту идею поддерживают. Часть жителей России считает, что это неподходящий для православной страны праздник. В Саудовской Аравии и вовсе отмечать День влюбленных запрещено. Кто ослушается — расплачивается штрафом.

Как альтернативу для православных с недавних пор в России продвигают в массы праздник святых Петра и Февроньи. Его отмечают 8 июля.

Это трогательная история о девушке-крестьянке, которая излечила муромского князя Петра от болезни. Награду она не просила. Лишь сказала, что не будет этого делать, если Петр не будет ее мужем.

Бояре хотели разлучить пару. Ведь кланяться крестьянке было ниже их достоинства. Князю поставили ультиматум — отречение от власти или разлука с любимой. Влюбленные отправились в изгнание, позднее они приняли монашество и умерли в один день.

Какой бы праздник ни отмечали влюбленные, не обойдется без подарков и романтики. Поскольку погода не располагает к долгим прогулкам, это может быть праздничный ужин, поход в кино, фотосессия в стиле Love Story.

Отмечать День влюбленных или нет — решает для себя каждый. В любом случае, на 14 февраля приходится еще и неофициальный, но отмечаемый в профессиональных кругах День компьютерщика.

Поэтому влюбленные могут просто поиграть в «Танки».

Как бы то ни было, в Саратове состоятся мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных. Несколько примеров, куда можно сходить 14 февраля 2019 года в Саратове.

JE T'AIME, TU M'AIMES…*

Вы мечтаете провести Валентинов день во Франции? Не надо далеко лететь! Вечеринка во французском стиле пройдет в Саратове.

В программе:

- языковое ателье (организаторы научат, как выражать свою любовь на французском языке);

- показ фильма (романтическая комедия на французском с русскими субтитрами);

- эксклюзивный коктейль (приготовленный специально на День всех влюбленных, можно безалкогольный). (12+)

* Я люблю тебя, ты любишь меня...

Ул. Первомайская, 68 (сидрерия «Тут пьют сидр»).

Информация и бронь по телефону: +7-917-021-11-26.

14 февраля. Начало в 18.00.

Стоимость билета 200 рублей.

Вечер фортепианной музыки

Уютная атмосфера и звуки фортепиано. День всех влюбленных под музыку в исполнении Сары Вебер станет неплохим подарком для второй половинки. Прозвучат каверы, музыка из фильмов и собственные произведения Сары. (6+)

Проспект Кирова, 15 (кофейня «Кофемолка»).

Информация и бронь по телефону: +7-927-277-64-81.

14 февраля. Начало в 19:00.

Стоимость билета 200 рублей.

Быстрые свидания

Желающие найти себе пару могут поучаствовать в «быстрых свиданиях». Такое мероприятие пройдет в День Святого Валентина.

Улица Вольская, 48 (кофейня «Восток-Запад»).

Информация и бронь по телефону: 8 (8452) 377-277.

14 февраля. Начало в 19:00.

Стоимость билета 250 рублей.

«Любовь и джаз»

Тематический шоу-мюзикл «Любовь и джаз» пройдет для всех любителей этого жанра. Для зрителей выступят талантливые артисты жанра оперетты Anywell-Show, первоклассный джазовый солист-саксофонист, танцоры шоу-балета.

Артисты превратят вечер Дня всех влюбленных в настоящий праздник музыки, танца, феерии чувств и ярких эмоций! (12+)

Улица Мира, 13Е (РК «Екатерина»).

Телефон: 8 (8452) 34-54-49.

14 февраля. Начало в 19:00.

Стоимость билетов уточняйте по телефону.

Романтический вечер в кафе «Арабелла»

Заведение приглашает на вечер романтической фортепианной музыки с Владимиром Левицким — виртуозным пианистом, лауреатом международных конкурсов, преподавателем Саратовской консерватории имени Собинова. Лиричная музыка, старинное пианино, полумрак, свечи, особенный вечер — для вас и тех, кто вам дорог! (6+)

Улица Радищева, 18 (кафе «Арабелла»).

Телефон: 8 (8452) 23-58-61.

14 февраля. Начало в 20:00.

Вход свободный.

Литературный вечер для влюбленных

Беседу в честь Дня Святого Валентина организует клуб «Лампа». (16+)

Проспект Кирова, 15 (кофейня «Кофемолка»).

Информация и бронь по телефону: +7-960-356-77-55.

15 февраля. Начало в 18:00.

Вход свободный.