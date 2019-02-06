«Лыжня России — 2019» пройдет в Базарном Карабулаке в 15-й раз

На аэродроме в Базарном Карабулаке 9 января в 15-й раз пройдет региональный этап «Лыжни России — 2019» — соревнования на призы губернатора Саратовской области. Подробнее о событии рассказали сегодня, 6 февраля, на конференции в правительстве Саратовской области.

- Ожидается большое количество гостей и участников — около 12 тыс. На месте будет дежурить реанимация, заявлено около сотни волонтеров. Подготовили три трассы — 10 км, 5 км и 2 019 м. По первой поедут женщины, мужчины и представители силовых ведомств, по второй — юноши и девушки 2001 года рождения и младше, а по третьей — почетные участники и СМИ, — сообщил первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

Старт гонок намечен на 12:00. Также на конференции было отмечено, что главным судьей соревнований станет Анатолий Сурков, директор спортивной школы олимпийского резерва №3 Саратова.

- Трассы уже полностью укатали. Хоть там и снежный покров до 1,5 м, но в течение трех недель мы занимались очисткой. Также готовы и стоянки для автомобилей посетителей, — сообщил глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев.

Для всех участников предусмотрена яркая символика — шапочки и нагрудные номера с логотипом «Лыжни России — 2019».

Символика «Лыжни России»Фото: Ольга Муравлёва

Чумбаев также отметил, что на стадионе «Колос» пройдет юношеский турнир по хоккею и детская лыжная гонка для воспитанников детсадов от пяти до семи лет, им по окончании соревнований вручат призы. Стоит заметить, что на основных соревнованиях в Базарном Карабулаке награду получит самый взрослый лыжник, самый юный и самая лучшая семья.

Олег ЧумбаевФото: Ольга Муравлёва

Погода также обещает быть достаточно теплой, особенно для разогретых лыжников. Олег Чумбаев поделился ожиданиями, что в день лыжной гонки будут небольшие осадки до 5 см, но, по его словам, они большой роли не играют. В 10:00 — примерно -8-9 градусов, и легкий ветерок — 2-3 м/с. Он напомнил, что «Лыжня России» проводилась и при -15–20.

- «Почта России» выступила с инициативой и изготовила специальный штемпель. С места соревнований можно будет отправить открытку знакомым и близким, — рассказал Андрей Абрашин.

Первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области сообщил, что на одной из сцен пройдет награждение победителей, а на второй — культурно-развлекательная программа.

Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятияФото: Михаил ЕГОРОВ

На месте будут работать четыре подворья, национальная кухня. Для участников — бесплатный чай и печенье. Также будут работать торговые точки, которые предложат горячий шашлык и кондитерские изделия. Выступят талантливые коллективы из районов региона, организуют фотостудию.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте