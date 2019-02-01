2019-02-01T14:05:34+03:00
Происшествия

В результате массовой драки в колонии под Саратовом пострадали более десяти человек

Администрация УФСИН провела переговоры с победителями
Александр Уриевский
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ИК-7 в Саратовской областиИК-7 в Саратовской области
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В ИК-7 УФСИН России для особо опасных рецидивистов в Красноармейском районе Саратовской области 31 января произошел конфликт между двумя группами осужденных.

- В колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек приговорили за убийства, 14 за педофилию, остальные за другие особо тяжкие преступления) часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между заключенными, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.

В управлении уточнили, что 75% людей, содержащихся в колонии, не поддержали акцию неповиновения. Таким образом, в столкновениях участвовали около 200 человек — четверть всех осужденных.

В ИК прибыл начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов. В результате переговоров с осужденными порядок восстановлен.

Владимир Незнамов в ИК-7. Фото УФСИН

Владимир Незнамов в ИК-7. Фото УФСИН

- Сейчас колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль. В учреждение направлена комиссия из числа уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Назначена служебная проверка, — сообщили в УФСИН.

Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области находится в Красноармейском районе, возле ж/д станции Паницкая.

Как уточнили в УФСИН по региону, в результате массовой драки на территории ИК-7 особого режима пострадал ряд человек. Количество раненых не уточняется, однако есть те, кто находится в удовлетворительном состоянии.

- В результате эксцесса несколько осужденных получили незначительные телесные повреждения, им оказана врачебная помощь специалистами медицинской части колонии. Состояние здоровья осужденных удовлетворительное, — сообщили в УФСИН на запрос «КП-Саратов».

По данным «КП-Саратов» итогом «эксцесса» стало — десять человек отправлены в медсанчасть, один госпитализирован в районную больницу.

О причинах конфликта в УФСИН не сообщают. По данным от правозащитников, речь идет о бунте части заключенных против агрессивных товарищей, активно сотрудничавших с администрацией колонии.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик заявила, что «обеспокоена случившимся».

- Ситуация взята на личный контроль. Сейчас проводится проверка, принимаются меры по нормализации обстановки в учреждении, — сообщила она на своем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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