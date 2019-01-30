Год будет плодотворным

Андрей Гурьев, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор ПАО «ФосАгро», принял участие в официальной церемонии открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов, состоявшейся сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. «ФосАгро» в качестве партнера в реализации данной инициативы ООН выбрана неслучайно. Группа компаний «ФосАгро» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ЮНЕСКО в сфере поддержки научных исследований в области «Зеленой химии» и устойчивого развития.

Сон в руку и в науку

Думал ли Дмитрий Иванович Менделеев, засыпая однажды, 150 лет назад, что сон его окажется таким знаковым. Если и вправду периодическая таблица учёному приснилась, то сон этот не в руку, а в мировую науку. Прорыв такой, что благодарные потомки 2019 год объявили годом Периодической таблицы химических элементов. Это неслучайно. Нам, жителям планеты Земля сейчас не до сна должно быть. Ситуация очень непростая, если не сказать, что критическая. Вдумайтесь в цифры, которые приводят эксперты ООН: сегодня треть сельскохозяйственных земель относится к деградированным, и их площадь продолжает расти. При нынешних темпах потребления, без плодородных почв, человечество не сможет производить продукты питания и построить мир без голода, с учётом прогнозируемой численности населения к 2050 г. свыше 9 млрд человек. При чём здесь таблица Менделеева, спросите и будете не правы. При грамотном подходе и соотношении химических элементов можно создать уникальные минеральные удобрения, которые вернут истощенным землям жизнь.

Зеленая химия против голода

Это отлично знают в «ФосАгро», компании, которая производит экологически чистые минеральные удобрения. Знают и внедряют. Компания – приверженец принципов «Зелёной химии» активно сотрудничает с Российской академией наук, ведущими научными институтами и ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки более 1 млрд рублей. К слову сказать, в мире немного промышленных компаний, которые направляют в науку около 5% своей выручки, активно работают с Международным институтом питания растений и другими ведущими исследовательскими организациями в сфере сельского хозяйства, чтобы помочь фермерам повысить урожайность путем правильного применения удобрений. Прошлой осенью завершился масштабный эксперимент в России с использованием высокоточных техник применения удобрений с целью роста урожайности. Получены впечатляющие результаты – урожайность выросла на 30%, при этом количество урожаев в год увеличилось с 3 до 4. Без преувеличения можно сказать, что компания «ФосАгро» бросила вызов в решении глобальных проблем человечества, в обеспечении продовольственной безопасности в России и мире. При этом всегда приоритетом остается Россия.

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Элементы сотрудничества

В одном женском журнале задались вопросом: «Как отмечать Международный год таблицы Менделеева?». Ответ есть: не шампанским, а работой, причем безграничной как по объемам, так и с геополитической точки зрения. Отрадно, что ООН признает достижения российской науки и российского бизнеса в решении задач устойчивого развития, выбрав «ФосАгро» партнером в реализации данной инициативы. В торжественной церемонии открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже приняли участие: генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, министр науки и высшего образования РФ

Михаил Котюков, Министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

- Проведение Международного года Периодической таблицы химических элементов призвано подчеркнуть важность освоения новых технологий и поощрения научных исследований и обменов, укрепить связи между наукой и нуждами национальной экономики, а также стимулировать участие молодежи в научной жизни общества. Я уверена, что этот год будет способствовать укреплению глобального и регионального научного сотрудничества в области естественных наук, технологий и инноваций в целях решения задач устойчивого развития, — подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Одри Азуле подчеркнула внимание Правительства России и компании «ФосАгро» к проектам ЮНЕСКО и поблагодарила за многолетнее сотрудничество. «Спасибо», сказала глава ЮНЕСКО, перейдя в финале своей встречи на русский, что немедленно нашло горячий отклик в сердцах, собравшихся в зале.

- Мы гордимся и признательны ООН, что именно «ФосАгро» выбрана партнером в проведении Международного года Периодической таблицы химических элементов. Для меня и моих коллег по «ФосАгро» это большая честь и оценка нашего многолетнего надежного партнерства с ЮНЕСКО в области науки и образования. Восемь лет назад в этом зале, в Международный год химии, было принято историческое решение о старте глобальной программы «Зеленая химия для жизни», ставшего судьбоносным для десятков молодых ученых со всего мира. Именно этот проект стал первым совместным шагом «ФосАгро» и ЮНЕСКО на пути многолетнего сотрудничества, которое охватывает сегодня не только науку, но и заботу о природе, и борьбу с голодом — неотъемлемые элементы системы устойчивого развития ООН. В их основу легли открытия, сделанные Дмитрием Менделеевым 150 лет назад. Как один из лидеров мировой отрасли удобрений, «ФосАгро» рада быть причастной к продолжению и развитию огромного научного наследия великого русского ученого для решения глобальных проблем, прежде всего, для обеспечения продовольственной безопасности в России и в мире. Эффективные и экологически безопасные удобрения «ФосАгро» пользуются высоким спросом в 100 странах мира. Пользуясь присутствием выдающихся ученых и Нобелевских лауреатов, также могу сказать, что с вашей помощью я уверен, рано или поздно наша продукция будет использоваться и на пока что необитаемых территориях. Мы также уверены, что мероприятия в рамках Международного года открытой Менделеевым периодической таблицы, станут отличным подспорьем в дальнейшем развитии технологий в области зеленой химии, устойчивого развития и продовольственной безопасности. И, безусловно, мы ожидаем что этот год принесет нам много новых имён и научных открытий на благо человечества, — отметил в своей речи Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил также, что работа компании не заканчивается на этапе продажи удобрений. Производители несут ответственность за качество, безопасность и экологическую чистоту продукции. В состав «ФосАгро» входит единственный в России и ведущий в мире профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и агрохимикатам, который де-факто создал в России отрасль минеральных удобрений и сейчас генерирует инновационные решения, позволяющие российским производителям удобрений успешно конкурировать во всех уголках нашей планеты.

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В день открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов состоялась конференция, на которой крупнейшие мировые ученые и представители научной молодежи обменялись своим видением развития современных естественных наук и технологий. Что называется, как год начнёшь, так его и проведёшь. В рамках Международного года периодической таблицы 2019 под эгидой ЮНЕСКО по всему миру планируются научно-практические конференции, тематические выставки, конкурсы молодых ученых и образовательных инициатив. Всё, чтобы укрепить международное сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, а также привлечение молодежи к изучению естественных наук.