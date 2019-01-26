35 человек пострадали при взрыве кафе под Саратовом на праздновании дня рождения

В Саратовской области прогремел взрыв в поселке Лысые горы. ЧП произошло вечером в субботу, 26 января, в кафе «Рандеву» на улице Мира.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, предварительной причиной назван взрыв газового баллона с пропаном на кухне общепита.

В момент происшествия в кафе собралось около полусотни гостей, которые отмечали 18-летние одной из девушек. После того, как рвануло баллон на кухне, огонь быстро перекинулся в общий зал, где отдыхали люди, среди которых были маленькие дети. Пока есть только предварительные версии, но уже сейчас говорят, что в заведении были слишком тонкие и легковоспламеняющиеся стены, которые не могли задержать пламя.

Итог: пострадали 35 человек: гости и работники кафе. Среди тех, кто получил травмы оказались трое детей.

Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим (14 взрослым и двум детям), их отвезли в Лысогорскую районную больницу. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос о доставке их в Областной центр комбустиологии (ожоговый центр), так как у них ожоги второй и третьей степени.

На место, по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, оперативно выехали зампред Роман Бусаргин и министр здравоохранения Наталья Мазина. Бригады медиков прибывают из Калининского района и Саратова, задействованы бригады Центра медицины катастроф и Областной службы спасения.

- Количество специалистов для оказания экстренной помощи пострадавшим — достаточное, — заверили в министерстве здравоохранения области.

Депутат Государственной думы Николай Панков оперативно отреагировал на случвшееся.

- Технический взрыв газа в Лысых Горах говорит о слабой ответственности собственников кафе... Уверен, что и к частным, даже придорожным кафе должны предъявляться требования как и большим предприятиям. Убедительная просьба: ложную информацию и небылицы не вбрасывать, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов».