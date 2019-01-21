Саратовские ученые разработали мобильное устройство, тестирующее людей на наркотики и допинг

Саратовские ученые изготовили прибор, который по глазам может сказать о человеке если не все, то очень многое. Однин из самых простых вариантов его использования – диагностика наркотического опьянения на основе анализа зрачковых реакций. При этом не требуется долгих анализов, громоздкого оборудования и специальных помещений - все необходимое для этого можно унести в одном чемодане.

Валерий Бакуткин, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о возможностях этого уникального аппаратно-программного комплекса.

- Комплекс предназначен для цифровой биомикроскопии глаза. Это многофункциональный, компактный и автономный прибор, для которого создано специальное программное обеспечение. Нами разработана оптическая система и осветительные компоненты для получения цифровых изображений глаз и окружающих тканей.

В 2016 году у нас существовал только макет. Сейчас это аппаратно-программный комплекс, имеющий целевые программы для различных заболеваний. Он будет разрабатываться и дальше, поскольку возможности цифровой биомикроскопии очень большие. Например, сейчас обсуждается возможность его использования в учебном процессе. Он может оценить по реакции глаз, насколько человек утомлен, может ли он воспринимать и запоминать информацию. Для обучения врачей комплекс открывает огромные перспективы, — рассказал Валерий Бакуткин.

В Саратовской области эта разработка местных ученых отмечена первой премией «Лучший бизнес-проект» в декабре 2018 года.

По словам профессора Бакуткина, разработанный в Саратове комплекс может использоваться не только в офтальмологии, но и других областях медицины — неврологии, токсикологии, эндокринологии. Если будут запросы от других специалистов, Валерий Бакуткин с коллегами готов их рассмотреть. К примеру, весьма перспективная область применения — оптометрия, для пользователей глазных контактных линз.

- Подчеркиваю, прежде всего он предназначен для использования при выездных и телемедицинских осмотрах и консультациях. Реализована возможность передачи данных через интернет, чтобы к оценке могли присоединить и другие специалисты. Одной из задач была максимальная автоматизация процесса исследования. Для использования оборудования не нужно подготовки специалистов. В программы уже включена последовательность действий, при которой обеспечивается стандартизация обследования, — заверил изобретатель.

В последнее время в обществе широко обсуждается тема допинга в спорте, доказательств его применения. В этом отношении комплекс, разработанный саратовскими учеными, также может проявить себя и дать оценку состояния спортсмена. Еще более широко может применяться прибор в деле выявления наркотического опьянения и иных интоксикаций. Сегодня для этого требуется, как минимум, анализ мочи, что не всегда возможно в реальных условиях, к примеру, в случае с авариями на дорогах.

- Методология исследования спортсменов на допинг или соответствие тренировочного процесса изучено давно и применяется во многих странах, прежде всего, в США. Они выпускают стационарное оборудование для этих целей.

Диагностика наркотической интоксикации производится на основе анализа зрачковых реакций. Безусловным лидером в этой области является институт токсикологии Санкт-Петербурга. На очень большом клиническом материале в течение 15 лет была разработана и доказана вся методология диагностики наркотической интоксикации по зрачковой реакции. Нами разрабатывалось только оборудование для этих целей. Алгоритмы оценки разработаны не нами. Сейчас один из наших комплексов имеется в институте и проходит апробацию, — рассказал ВАлерий Бакуткин

Изобреталь с коллегами надеется, что комплекс будет широко применяться не только в медицине, но и других сферах, связанных со здоровьем человека. Имеется несколько комплектов комплекса, полный набор технологических документов, чертежей, возможности производства на базе существующих в Саратове мощностей. Получены патенты на конструкцию, создана новая диагностическая методика — способ хромопупиллометрии. Уже сейчас налаживаются контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами, где весьма заинтересованы в телемедицинском оборудовании. Комплексы также востребованы в системе Роспотребнадзора при медицинских осмотрах.

Сейчас авторы разработки стараются удержать стоимость аппаратной части комплекса на уровне 100 тыс. рублей. Для сравнения: стационарный аналог без одномоментной фоторегистрации глаз европейского производителя стоит более 1 млн руб.

- Выражаем большую благодарность тем организациям и сотрудникам, которые принимали участие в разработке. Это Саратовский технический университет им. Ю.А.Гагарина, кафедра приборостроения и ее заведующий доктор физико-математических наук профессор Леонид Мельников, аспирант Олег Чичев, ФБУН саратовский НИИ СГ Роспотребнадзора и его директор Алексей Данилов, НПО «Техноавтомат» и его директор Олег Качанов и многие другие, — напомнил о коллегах и соавторах проекта профессор Валерий Бакуткин.