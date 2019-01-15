СУ СКР: Восемь лет в свободном плавании

Сотрудники Следственного комитета России отметили очередную годовщину со дня отделения от прокуратуры в самостоятельное ведомство.

Называют эту дату значимой и в Следственном управлении СКР по нашему региону. На счету саратовских следователей сотни распутанных дел. Некоторые из них удивляют своей сложностью и заставляют восхищаться умением оперативников. Другие поражают жестокостью преступников. Подводя итоги прошлого года, даже видавшие виды сотрудники комитета в один голос вспоминают четыре нашумевших убийства, при рассказе о которых буквально кровь стынет в жилах.

Снимали зверства на мобильник

Приговор по самому массовому из них вступил в силу в конце минувшего года. Тройное убийство с участием трех молодых людей, включая несовершеннолетнего, произошло в октябре 2017 года.

Поздно вечером в Энгельсе трое приятелей - 24-летний Сергей Токин, 23-летний Василий Махеев и 17-летний Владимир Кучин (имена и фамилии подсудимых изменены) - направились в гости к 55-летнему знакомому Сергею и его 46-летней сожительнице Светлане, проживавшим в ветхом коммунальном общежитии на улице Маяковского.

Общежитие на Маяковского

Молодые люди прихватили с собой спиртное, после распития которого старший из них, Токин, стал предъявлять хозяевам жилища обвинения, что они якобы склоняют собственную дочь к занятию проституцией.

Под этим предлогом гости стали жестоко избивать хозяина комнаты сначала руками, а затем различными предметами. А после по очереди ножницами истыкали тела обоих потерпевших. Женщину перед смертью еще и изнасиловали. Малолетний Кучин надругался над убитыми и с помощью деревянной палки (Светлана к этому моменту была еще жива).

- В общей сложности хозяев комнаты избивали, насиловали и убивали в течение нескольких часов, - рассказал «КП» - Саратов» следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Павел Аксёнчик. - При этом свои зверства они хладнокровно снимали на мобильный телефон, сопровождая их едкими комментариями.

Позже после допроса дочери убитых выяснилось, что никто ее к занятию проституцией не склонял, это, по всей видимости, было просто поводом для начала конфликта. То есть убийство было совершено ради удовольствия.

На видео, которое сняли изуверы, четко слышны веселые возгласы вроде: «Ну ничего себе, да ты ему щас как минимум три ребра сломал, а я сломал ему нос».

Очевидно, почувствовав себя одним из злодеев жестокого фильма ужасов, один из убийц даже надел на себя маску злого клоуна.

Та самая комната, где произошло убийство

После того как жертвы погибли, злодеи решили скрыть следы преступления. Завалив включенную электроплитку бумажным мусором, они попытались поджечь жилище.

Однако соседи быстро учуяли дым и вызвали пожарных. На месте происшествия были найдены два трупа с явными признаками насильственной смерти, включая многочисленные переломы и колото-резаные раны.

Как оказалось, в соседней комнате проживала сестра убитой Светланы, которая слышала шум. Но о том, что там убивали ее родственницу, она даже не предполагала.

Оперативники тут же приступили к поискам троих изуверов и через несколько часов задержали всех участников убийства. Но, как выяснилось, полицейские все равно опоздали. После двойного убийства в общежитии саратовец Василий Махеев вызвал по телефону знакомого и поехал отсыпаться домой в областной центр. А Токин и несовершеннолетний Кучин решили продолжить свой кровавый банкет и зашли в гости в частный дом к другому 35-летнему знакомому. В кураже после незначительной ссоры они избили и его, а затем забили кусками асфальта. Через несколько часов потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Двор, в котором произошло третье убийство

На первых допросах в полиции подозреваемые во всем признались и рассказали о причастности каждого из них к убийству троих человек. Однако позже, после передачи дела в областной следственный комитет, обвиняемые стали отказываться от прежних показаний, заявлять, что они якобы были даны под давлением полицейских. А затем решили вообще всю вину свалить на Кучина, которого как несовершеннолетнего, к большему сроку, чем 10 лет, приговорить не могли.

Как ни странно, но, по словам следователей, участие малолетнего Кучина, студента одного из колледжей Энгельса, было действительно наиболее активным и жестоким. Именно он добил третьего потерпевшего куском асфальта. Также именно он глумился над телами погибших. Как отзываются о Кучине знакомые, он всегда был неприметным подростком. Возможно, на него повлияла нехватка внимания родителей - вырос в многодетной семье.

А вот Сергей Токин воспитывался в очень благополучной семье. Его мать, которая работает начальником отдела в одном из банков, на суде с ошеломлением смотрела на сына. В какой-то момент она даже пораженно воскликнула, что «воспитала урода». Видимо, на нее повлияло, что ее сын не только не раскаивался в содеянном, а, напротив, вел себя крайне высокомерно.

С Махеева же, в отличие от подельников, слетела вся спесь. Во время предварительного следствия и допросов он неоднократно заходился слезами.

Согласно приговору суда, Кучин, достигший на момент вынесения вердикта совершеннолетия, как и ожидалось, получил всего 10 лет лишения свободы. Махеев, который участвовал только в двойном убийстве в общежитии, получил 21 год колонии строгого режима. Токина же приговорили к пожизненному сроку.

На глазах у своих детей

Еще одно шокирующее убийство, которое прогремело на всю страну, также произошло в Энгельсе. Его расследование было завершено в прошлом году. На этот раз погибший был только один, многодетная мать, вот только свидетелями оказались ее шестеро малолетних детей, а убийцей - их родной отец.

Убийство 39-летней женщины, которое совершил ее муж и отец совместных шестерых детей, произошло в декабре 2017 года, за несколько дней до наступления 2018 года. Так получилось, что вместо Деда Мороза с подарками к шестерым ребятишкам, младшей из которых было всего три года, пришел сбежавший из колонии разъяренный отец с ножом.

Ради мести своей супруге 44-летний Сергей Дубовицкий, отбывавший срок за драку в колонии-поселении в Красноармейском районе, совершил побег.

Поводом для преступления стала банальная ревность. Незадолго до убийства жена сообщила супругу по телефону, что нашла другого любимого человека и подает документы на развод.

Дубовицкий, по свидетельству соседей, и раньше не отличался сдержанностью и болезненно ревновал супругу по поводу и без. На этот раз мужчина твердо решил, что за такую измену наказанием для жены станет смерть.

- Дубовицкий заранее приготовил в колонии самодельный нож, затем вызвал такси в удаленное от учреждения место. А после очередной проверки убежал, - рассказал «КП» - Саратов» Павел Аксёнчик.

После приезда домой в Энгельс Дубовицкий нанес жене более 40 ударов ножом. Дети в это время находились в доме и вынуждены были наблюдать эту жуткую картину. Только трехлетняя младшая дочь Дубовицких в момент убийства ничего не видела. Старший ребенок сразу же выбежал на улицу и стал звать соседей на помощь.

Дети в подробностях запомнили детали убийства своей матери. На суде сильнее ребят рыдали разве что взрослые, которые понимали, что увидеть и пережить такую картину в детстве - это полбеды. Другое дело, что когда-нибудь забыть такое вряд ли получится.

Сергей Дубовицкий убивал жену на глазах детей

Соседи рассказали следователям, что семья Дубовицких жила не бедно, оба родителя работали и обеспечивали семью. Дети ходили и в садик, и в школу. Вот только ссоры, которые возникали в последнее время из-за ревности хозяина, постепенно становились все чаще и ожесточеннее. И в конце концов привели сначала к тому, что Дубовицкого посадили за драку - тоже, кстати, из ревности, а потом и к окончательному разрыву семейных отношений и даже к убийству.

В итоге дети лишились не только матери, но и отца. Мужчину за убийство с особой жестокостью, в присутствии малолетних детей, приговорили к 21 году колонии строгого режима. Единственное утешение для ребят - это то, что их не разлучили, не отправили в детдом. Детей взяли под опеку родственники из Астраханской области.