Саратов переполошила информация о якобы заминировавшей вокзал женщине

Вечером 16 декабря в соцсетях появилась информация о якобы заминировании железнодорожного вокзала.

Неназванные источники утверждали, что некая женщина заявила о «вживленных» в нее бомбах.В написанной ее записке на ломаном русском языке говорилось, что нечто засунули ей в «живот» зачеркнуто, в «матку». Якобы речь шла о 14 бомбах.

Записку она отдала сидящему по соседству мужчине, который передал ее правоохранителям.

После этого вокзал оцепили, началась проверка. Впрочем, быстро выяснилось, что никакой взрывчатки у женщины нет. 39-летняя гражданка, предположительно, иностранка, заснула в ожидании махачкалинского поезда, а после пробуждения решила, что стала жертвой заговора «тераристов» - так написано в ее сообщении.

Вероятно, у женщины имелись психические расстройства, которые поспособствовали вымыслу. По крайней мере, ее отправили на обследование. Сын, с которым она вместе находилась на вокзале, был также помещен в реабилитационный центр до возвращения матери.

Ряд СМИ подхватили тему. Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», не факт, что случай имел место. По крайней мере, не сегодня.

Официальные источники и правоохранители не подтвердили информацию. В ГУ МВД корреспондента «КП-Саратов» отправили в транспортную полицию. Там информированный источник заверил, что в последние 24 часа на вокзале все было спокойно.

В МЧС также не было вызовов и подобных сообщений.

И лишь неофициальный источник в УФСБ сказал, что нечто похожее было несколько дней назад, 12 декабря.