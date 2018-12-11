2018-12-11T16:25:46+03:00
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Новый год 2018-2019 в Саратовской области: Где и как провести праздники

Способы отметить Новый год
Ольга Муравлёва
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Евгений Науменко, Виктория Бородянская, Светлана ПрокофьеваЕвгений Науменко, Виктория Бородянская, Светлана ПрокофьеваФото: Ольга Муравлёва
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Сегодня, 11 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, посвященная туристическим новогодним маршрутам по Саратовской области.

- В регионе работают 194 гостиницы, многие из них приготовили мероприятия и акции на праздники, примерно с 28 декабря по 8 января, — сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Как она отметила, многие отели приготовили отдыхающим хорошие скидки.

Также в Саратовской области есть шесть горнолыжных курортов. Один из них Виктория Бородянская отметила отдельно, это горнолыжный курорт «Хвалынский». Там в Новый год организуют цирковую программу и световое шоу. Гвоздем ночи станет воздушная гимнастика.

- К тому же не отстают Новый год 2018-2019 в Саратовской области и турбазы. В зимние праздники будут открыты 72 из них — это 70% от всех, существующих в регионе, — рассказала председатель комитета по туризму.

Также дополнительно она сообщила о санаториях, конных клубах и других объектах отрасли туризма.

Топ экскурсий, на которые часто едут люди, — «Хвалынь», «Керамика золотое», лимонарий. Также есть новые, но уже активно продающиеся туры, например, зимние квесты на «Золотой подкове», двухдневный тур «Зимний Аткарск». В программе последнего музеи, парки, а также чай на травах и фестиваль роз.

Есть и однодневное путешествие в районный поселок Степное по программе «Немецкий Новый год».

- В прошлом году на территории Энгельсского района открыли 10-километровую лыжную трассу. Стоит отметить, что она на всей протяженности освещена. И вот, 16 декабря, у нас начинаются праздничные мероприятия, в 11:00. Будет праздничная программа, в лесу организован прокат лыж, горячее питание, чай, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского района Евгений Науменко.

В Энгельсе также пройдет Всероссийский Рождественский турнир по греко-римской борьбе, отмечающий свое двадцатилетие.

- Совсем скоро, 21 декабря, на центральной площади Энгельса пройдет торжественное открытие катка, театрализованное представление, 8 числа уже было техническое начало работы. Также 15 декабря в 16:00 открывается резиденция Деда Мороза в городском парке Энгельса. Она будет работать каждую субботу и воскресенье, а также в школьные каникулы, — рассказала начальник управления культуры администрации Энгельсского района Светлана Прокофьева.

В Энгельсе 22 декабря состоится парад Дедов Морозов. Планируется участие 150 дедов и 150 снегурочек со сказочными персонажами. Начало в 16:00, колонна пойдет по центральным улицам от сквера у школы №33 до площади Ленина.

Председатель комитета по туризму отметила, что досуг, кроме городских праздников, можно организовать не только самостоятельно, но и через туроператоров. Отдыхающих будут ждать музеи, катки, лыжные трассы и многое другое.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», где сама Виктория Бородянская будет отмечать Новый год и куда поедет на каникулы, она ответила, что на новогоднюю ночь останется в Саратове, а 6 января поедет на фестиваль «Клубничное Рождество» в Балакове.

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