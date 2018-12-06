Нашумевшее дело умершего во время следствия председателя комитета социальной защиты населения Саратова Дмитрия Бунина получило новый оборот. Как выяснилось, высокопоставленный чиновник подведомственной министерству соцразвития области структуры, отвечавший за предоставление, в частности, беременным малоимущим женщинам и матерям-одиночкам детского питания, —пресытился зарубежными курортами и решил покутить в Крыму. Для этого он брал откаты с госзаказа.

По мнению следствия, с июня по август 2018 года Дмитрий Бунин за покровительство в получении госзаказов при проведении тендеров получил от представителя одной из компаний по поставке детского питания 1 млн 60 тыс. рублей.

- На полученные средства, подозреваемый в тот период чиновник, намеревался отметить свой 51-летний день рождения в Крыму, – рассказал «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Саратовской области.

Согласно договоренности с госчиновником министерства соцразвития, бизнесмен должен был передать всю взятку в три этапа. Первый, в размере 500 тыс. рублей, был выплачен в июне, второй – 300 тыс. рублей – 21 августа, и третий, в 260 тыс. рублей, — 23 августа. Вторую и третью передачу денег предприниматель снимал на видео в рамках разработки подозреваемого госслужащего сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

На оперативном видео, снятым потерпевшим скрытой камерой, четко видно и слышно, как именно предприниматель передавал деньги. Кроме того, Дмитрий Бунин открыто признался, с использованием нецензурных выражений, что ему опостылели поездки за рубеж, особенно, после нововведенной системы отчета перед руководством о выезде саратовских госслужащих заграницу. И что на этот раз он решил отдохнуть в российском Крыму.

- Европа мне честно говоря, остоп.…ла. Толпы народа, на х.., китайцев-японцев. Зае..ло, я это могу и здесь все увидеть, – смеется на оперативном видеоматериале председатель комитета соцзащиты Дмитрий Бунин.

После разработки и задержания подозреваемого во взятке в особо крупном размере, сотрудники УФСБ передали дело в отдел по расследованию особо важных дел в региональный Следственный комитет. Позже, в связи с плохим состоянием здоровья и признанием своей вины, и содействием следствию арестованный был переведен из СИЗО под домашний арест.

19 сентября Дмитрий Бунин скончался.