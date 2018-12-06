Эксклюзивное видео передачи взятки чиновнику в Саратове
Бунин. Предсмертная взятка.
Нашумевшее дело умершего во время следствия председателя комитета социальной защиты населения Саратова Дмитрия Бунина получило новый оборот. Как выяснилось, высокопоставленный чиновник подведомственной министерству соцразвития области структуры, отвечавший за предоставление, в частности, беременным малоимущим женщинам и матерям-одиночкам детского питания, —пресытился зарубежными курортами и решил покутить в Крыму. Для этого он брал откаты с госзаказа.
По мнению следствия, с июня по август 2018 года Дмитрий Бунин за покровительство в получении госзаказов при проведении тендеров получил от представителя одной из компаний по поставке детского питания 1 млн 60 тыс. рублей.
- На полученные средства, подозреваемый в тот период чиновник, намеревался отметить свой 51-летний день рождения в Крыму, – рассказал «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Саратовской области.
Согласно договоренности с госчиновником министерства соцразвития, бизнесмен должен был передать всю взятку в три этапа. Первый, в размере 500 тыс. рублей, был выплачен в июне, второй – 300 тыс. рублей – 21 августа, и третий, в 260 тыс. рублей, — 23 августа. Вторую и третью передачу денег предприниматель снимал на видео в рамках разработки подозреваемого госслужащего сотрудниками УФСБ по Саратовской области.
На оперативном видео, снятым потерпевшим скрытой камерой, четко видно и слышно, как именно предприниматель передавал деньги. Кроме того, Дмитрий Бунин открыто признался, с использованием нецензурных выражений, что ему опостылели поездки за рубеж, особенно, после нововведенной системы отчета перед руководством о выезде саратовских госслужащих заграницу. И что на этот раз он решил отдохнуть в российском Крыму.
- Европа мне честно говоря, остоп.…ла. Толпы народа, на х.., китайцев-японцев. Зае..ло, я это могу и здесь все увидеть, – смеется на оперативном видеоматериале председатель комитета соцзащиты Дмитрий Бунин.
После разработки и задержания подозреваемого во взятке в особо крупном размере, сотрудники УФСБ передали дело в отдел по расследованию особо важных дел в региональный Следственный комитет. Позже, в связи с плохим состоянием здоровья и признанием своей вины, и содействием следствию арестованный был переведен из СИЗО под домашний арест.
19 сентября Дмитрий Бунин скончался.