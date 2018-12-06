Нашумевшее дело умершего во время следствия председателя комитета социальной защиты населения Саратова Дмитрия Бунина получило новый оборот. Как выяснилось, высокопоставленный чиновник подведомственной министерству соцразвития области структуры, отвечавший за предоставление, в частности, беременным, малоимущим женщинам и матерям-одиночкам детского питания, — пресытился зарубежными курортами и решил покутить в Крыму. Для этого он брал откаты с госзаказа.

По мнению следствия, с июня по август 2018 года Дмитрий Бунин за покровительство в получении госзаказов при проведении тендеров получил от представителя одной из компаний по поставке детского питания 1 млн 60 тыс. рублей.

- На полученные средства подозреваемый в тот период чиновник намеревался отметить свой 51-й день рождения в Крыму, — рассказал «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета Саратовской области.

Согласно договоренности с чиновником министерства соцразвития, бизнесмен должен был передать всю взятку в три этапа. Первый, в размере 500 тыс. рублей, был выплачен в июне, второй этап — 300 тыс. рублей — прошел 21 августа, и третий, в размере 260 тыс. рублей, Бунин получил 23 августа. Вторую и третью передачу денег предприниматель снимал на видео в рамках разработки подозреваемого госслужащего сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

На оперативном видео, снятым потерпевшим скрытой камерой, четко видно и слышно, как именно предприниматель передавал деньги. Кроме того, Дмитрий Бунин открыто признался с использованием нецензурных выражений, что ему опостылели поездки за рубеж, особенно после нововведенной системы отчета перед руководством о выезде саратовских госслужащих за границу. На этот раз он решил отдохнуть в российском Крыму.

- Европа мне честно говоря, .... Толпы народа, на ..., китайцев, японцев, я это могу и здесь все увидеть, — смеется на оперативном видеоматериале председатель комитета соцзащиты Дмитрий Бунин.

После разработки и задержания подозреваемого во взятке в особо крупном размере сотрудники УФСБ передали дело в отдел по расследованию особо важных дел в региональный следственный комитет. Позже в связи с плохим состоянием здоровья и признанием своей вины, а также содействием правоохранителям арестованный был переведен из СИЗО под домашний арест.

19 сентября Дмитрий Бунин скончался.