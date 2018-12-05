2018-12-13T12:03:01+03:00
Происшествия

В Саратовской области после стрельбы и погони задержаны военные-браконьеры [видео]

При задержании УАЗа с охотниками полицейские открыли огонь по колесам внедорожника
Тимур Гадеев
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Браконьеры - военные в Саратовской области пытались уехать от полиции.

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Минувшей ночью, с 4 на 5 декабря, в Аткарском районе Саратовской области задержаны военные, подозреваемые в браконьерстве. Во время погони они пытались избавиться от туши кабана, а полицейские открыли огонь по колесам.

Накануне ночью в Аткарском и Татищевском районах был организован рейд полицейских с участием руководства райотдела полиции совместно с охотоведами, по соблюдению правил охоты во время охотничьего сезона.

- Ночью, во время рейда, раздались выстрелы со стороны охотхозяйства «Волжская охотничья компания», затем выехал автомобиль УАЗ и полицейские стали преследовать его, – рассказала «КП-Саратов» Светлана Неверова, руководитель пресс-службы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Однако водитель внедорожника останавливаться не собирался, тогда на подкрепление аткарские полицейские вызвали коллег из Татищевского района, которые в ходе преследования с целью остановить подозреваемых открыли огонь по колесам.

Перед тем, как остановиться, охотники из внедорожника пытались избавиться от улики, и во время погони на полном ходу выбросили из машины тушу убитого кабана.

В остановленном автомобиле находились трое жителей поселка Светлый Татищевского района. Также в салоне УАЗа нашли карабин. Лицензии на отстрел кабана у подозреваемых не оказалось.

Как выяснил корреспондент «КП-Саратов», все нарушители являются военнослужащими Таманской ракетной дивизии, однако к Саратовскому гарнизону отношения не имеют.

- Задержанные по подозрению в браконьерстве не являются поднадзорными нам военнослужащими. Изначально они относятся к воинской части 56680 и подведомственны Военной прокуратуре Владимирского гарнизона, но проходят службы у нас в Светлом, — объяснили «КП-Саратов» в Военной прокуратуре Саратовского гарнизона.

Сейчас охотоведы оценивают ущерб причиненный убийством кабана, а полицейские выясняют законность хранения охотничьего оружия и дальнейшую судьбу подозреваемых в браконьерстве.

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