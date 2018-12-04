В Саратове полиция задержала концерт IC3PEAK. Онлайн-трансляция [видео]

В 19.00 в Саратове во вторник, 4 декабря, должны были начать запускать зрителей в ресторан «Мой бар» на Чернышевского, 153, к началу концерта электронного дуэта IC3PEAK. Концерт должен был начаться в 20.00. Но этого не произошло – полиция проводит проверочные мероприятия и не пускает внутрь фанатов, которых собралось уже около пары сотен.

Это не первый пример срывов концертов исполнителей поющих о противозаконных, с точки зрения правоохранителей, вещах – наркотиках, суициде, неповиновении властям.

Сейчас идет проверка на наличие взрывчатых веществ в зале.

Перед началом концерта охрана помещения объяснила корреспонденту «КП-Саратов» наличие большого числа полицейских – трое были в фойе помещения, еще несколько курили на улице за углом.

- Это дополнительные силы охраны мероприятия. Нас никто не закрывает, концерт начнется вовремя, — заявили в «Моем Баре» корреспонденту «КП-Саратов».

Далее трансляция от корреспондентов «КП-Саратов» на мероприятии.

20.20 Концерт еще не начался. Народ уже не пускают. Приехал автобус с полицией. Люди мерзнут, негодуют. Им ничего не обьясняют. Они не могут сказать, что внутри, так как их не пустили даже!!!

Полиция внутри, а люди на улице.

20.47 В Саратовских спасательных структурах не знают о поиске бомбы на концерте IC3PEAK.

МЧС и спасатели не знают о собаках и взрывчатке. Руководитель пресс-службы МЧС: на 20:23 у нас не было никаких сигналов.

20.50 «КП-Саратов» получила информацию, что полиция с собаками заблокировала заведение "Мой бар", в котором проходит концерт популярной молодежной группы IC3PEAK.

- Ищут взрывчатку и наркотики, – говорят по телефону очевидцы.

Тем временем, в МЧС региона и в службы спасения области корреспонденту «КП-Саратов» заявили, что никаких подобных вызовов не поступало.

20.53 Пришедшим на концент сказали не петь ничего опозиционного. Они начали петь Гимн России. Большинству фанатов здесь от 13 до 15 лет.

Дуэт IC3PEAK. На месте полиции многие бы обиделись.

20.55 Всех уже пускают, но медленно. Пускают меньше, чем по 5 человек за раз. Полиция говорит: выступление будет, все хорошо. С чего вы взялм что не будет?

20.59 Корреспондент «КП-Саратов»: Никаких автоматчиков тут нет. Проверяют документы, дыхание на алкоголь. С собакой был один полицейский, фанаты стремились все время ее погладить. Люди по-прежнему в большинстве на улице.

21.02

Каролина, 21 год:

- Первый раз пришла на концерт, простояла час, не пускают. Что за организация? Я ухожу.

Вячеслав, 25 лет:

- Я подходил сюда когда, слышал какие-то песни, но когда пришел, сказал, что уже всех пускают. Ни о какой бомбе и отмене никому не говорили. Я буду стоять пока не пустят, чтобы услышать любимую группу.

Фанаты группы на входе в "Мой бар"Фото: Дарья Вострикова

21.04 Настя, поклонница дуэта IC3PEAK:

Мы стоим на концерте IC3PEAK, стояли два часа в очереди с задержкой на час. Сказали, что будут пускать. Время уже 2055 (по-саратовскому времени - прим. ред.), до сих пор еще запускают. Концерт должен был начаться в 20.00, мы стоим. У нас как бы и братья и сёстры и паспорта и нас не пускают. В группе было написано, что можно приходить с двоюродными братьями и сестрами. Ну мы списывались с организатором, спрашивали, если копию, фотографии будут, можно так прийти, все говорят: да, конечно, Говорили, если у вас даже сводные братья, сёстры — все равно пустят.

Мы пришли с братьями, сестрами, я показываю паспорт, говорю, это моя сестра, мне говорят: вас не пустят. Спрашиваю: Почему? Говорят - потому что нужны близкие родственники.

21.09

По словам охраны заведения, была проведена антитеррористическая операция. Она была проведена и на улице, и, получается, внутри. Из-за этого задержали концерт. По словам тех, кто стоял непосредственно в очереди, да, мужчины с собаками были, да, подходили, но такого, чтобы вот каждого обыскали или собака подходила к каждому — нет такого не было.

20.14

Алина и Андрей:

Чтбы пройти несовершеннолетним, нужны близкие родственники. И еще они говорят, что если тебе только 16 лет, то пропустят, но только на час. А концерт длится около полутора часов. Тем, кто ушел, деньги за билеты не смогут вернуть сразу, потому что их возвращают в течении недели, а за электронные билеты, как убольшинства, вообще не вернут.

Бомбы никакой не было. Полиция приходит только потому, что их не устраивают песни молодежи, нецензурная лексика о России.

Организаторы ничего не говорили. Они выходили несколько раз, чтобы покурить, поболтать, поугарать над нами. И только когда мы начали петь Гимн России, нас начали впускать.

Полиция стояла в фойе, часть ушла в подогнанный ПАЗик. У входа машина ППС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/680706" frameborder="0"></iframe> Фанаты IC3PEAK в Саратове начали петь полиции гимн России.

21.20 "КП-Саратов": Почти всех впустили, фанаты сообщили, что спустя полтора часа после назначенного начала концерт начался. Музыканты просто извинились за задержку и все, никаких упоминаний о бомбе.

Концерт начался

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