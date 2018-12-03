2018-12-13T12:03:01+03:00
Происшествия

Саратовских полицейских осудили за кражу с помощью языка жестов

Два опера по борьбе с коррупцией попали в камеру видеонаблюдения во время обыска и кражи на 363,8 тыс. рублей [видео]
Тимур Гадеев
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Оперативное видео кражи во время обыска.

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В Саратове осуждены полицейские за кражу денег во время обыска в офисе коммерсанта.

В распоряжении «КП-Саратов» оказались эксклюзивные кадры оперативной съемки, на которых видно, как совершается преступление.

Согласно материалам дела, которое вел следственный отдел Заводского района, кражу совершили двое оперуполномоченных отделения по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями УМВД России по Саратову.

4 августа 2017 года полицейские с раннего утра проводили обыск в гаражном боксе ООО «Старатель» и в офисе фирмы в Заводском районе. Руководитель компании зарабатывал тем, что скупал старые телефонные станции, разбирал и с помощью специальной технологии выделял из них драгоценные металлы, которые переправлял для дальнейшей переработки. Под «прицел» полицейских он попал по подозрению в том, что некоторые партии ценных металлов он не отправлял по назначению, а оставлял себе.

До обеда оперуполномоченные нашли сначала в гаражном боксе 23,8 тыс. рублей, а затем уже в офисе — пухлый конверт, в котором насчитали 340 тыс. рублей. Директор компании периодически выходил из комнаты, этим решили воспользоваться опера.

В начале обыска в кабинете руководителя фирмы полицейские заметили, что там установлена камера видеонаблюдения и отключили ее. Однако не увидели вторую, которая и снимала их вплоть до конца обыска.

- На записи четко видно, что когда полицейские остались в кабинете одни, очевидно опасаясь прослушки, оперуполномоченный Александр Кичатов, сидящий за компьютером, показывает стоящему Александру Трифонову, где лежит конверт, перебирает пальцами в традиционном жесте, обозначающим деньги, и далее одной ладошкой накрывает другую, намекая, что их нужно взять и спрятать, — пояснил «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области.

Станислав Белозеров, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области Фото: Тимур Гадеев

Станислав Белозеров, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской областиФото: Тимур Гадеев

После полученных указаний Трифонов подошел к шкафу, посмотрел, где лежит конверт и сказал, что сейчас что-нибудь придумаем.

К концу обыска директору фирмы от переживаний стало плохо, ему вызвали «скорую». Во время завершения следственных действий присутствовал его сотрудник, который при изучении протокола сразу почуял неладное и поинтересовался, почему деньги шефа не указаны в документе. Полицейские невозмутимо ответили, что наличные они отдали начальнику, а ему не стоит об этом переживать.

На самом же деле найденные в общей сложности 363,8 тыс. рублей так и остались у полицейских.

Позже, во время расследования и судебного заседания, оперуполномоченные свою вину не признали и сослались на то, что просто забыли внести деньги в протоколы обыска.

- Следствие к таким оправданиям отнеслось критически, — рассказал Станислав Белозерцев. — Так как эти опера опытные сотрудники, работают по подобным делам не первый год и хорошо знают, что во время обыска такие вещдоки как деньги, наркотики или оружие в первую очередь заносятся в протокол и детально описываются.

Не поверил оперуполномоченным и судья Заводского района. За мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере Кичатов и Трифонов были приговорены к штрафу по 150 тыс. рублей каждому. Сторона обвинения осталась крайне недовольна таким мягким наказанием и подала апелляцию на пересмотр дела. Сам же бизнесмен, у которого проводили обыск, как выяснилось позже, ни в чем не был виноват.

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