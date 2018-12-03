Саратовских полицейских осудили за кражу с помощью языка жестов

В Саратове осуждены полицейские за кражу денег во время обыска в офисе коммерсанта. Согласно материалам дела, которое вел следственный отдел Заводского района, кражу совершили два оперуполномоченных отделения по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями УМВД России по городу Саратову.

4 августа этого года полицейские с раннего утра проводили обыск в гаражном боксе ООО «Старатель» и в офисе фирмы, в Заводском районе. Руководитель компании зарабатывал тем, что скупал старые телефонные станции, разбирал и с помощью специальной технологии выделял из них драгоценные металлы, которые переправлял для дальнейшей переработки. Под «прицел» полицейских он попал по подозрению в том, что некоторые партии ценных металлов он не отправлял по назначению, а оставлял себе.

До обеда оперуполномоченные нашли сначала в гаражном боксе 23 800 рублей, а затем уже в офисе - пухлый конверт, в котором насчитали 340 000 рублей. Директор компании, периодически выходил из кабинета и этим решили воспользоваться опера.

В начале обыска в кабинете руководителя фирмы, полицейские заметили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения и отключили ее. Однако не заметили вторую камеру, которая и снимала их вплоть до конца обыска.

- На записи с работающей камеры четко видно, что когда полицейские остались в кабинете одни, очевидно опасаясь прослушки, оперуполномоченный Александр Кичатов сидящий за компьютером с помощью жеста указательным пальцем показывает стоящему Александру Трифонову - где лежит конверт с деньгами, перебирает пальцами в традиционном жесте обозначающим деньги и далее одной ладошкой накрывает другую, намекая, что конверт нужно взять и спрятать, – пояснил «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, следователь по особо важным делам, отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области.

Станислав Белозеров, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской областиФото: Тимур Гадеев

После полученных указаний Трифонов подошел к шкафу, посмотрел где лежит конверт и сказал, что сейчас что-нибудь придумаем.

К концу обыска директору фирмы от переживаний стало плохо, и ему вызвали «скорую». Во время завершения следственных действий присутствовал его сотрудник, который при изучении протокола обыска сразу почуял неладное и поинтересовался, почему деньги шефа не указаны в протоколе, на что полицейские невозмутимо ответили, что деньги они отдали начальнику и ему не стоит об этом переживать.

На самом же деле, найденные в общей сложности 363 800 рублей так и остались у полицейских.

Позже во время следствия и судебного заседания оперуполномоченные свою вину не признали и сослались на то, что просто забыли внести деньги в протоколы обыска.

- Следствие к таким оправданиям отнеслось критически, – рассказал Станислав Белозерцев, так как эти опера опытные сотрудники, работают по подобным делам не первый год и хорошо знают, что во время обыска такие вещдоки как деньги, наркотики или оружие в первую очередь заносятся в протокол и детально описываются.

Не поверил оперуполномоченным и судья Заводского района. За мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере Кичатов и Трифонов были приговорены к штрафу по 150 000 рублей каждому. Сторона обвинения осталась крайне недовольна таким мягким приговором и подала апелляцию на пересмотр дела. Сам же бизнесмен, у которого проводили обыск, как выяснилось позже, ни в чем не был виноват.