Саратовских полицейских осудили за кражу с помощью языка жестов

В Саратове осуждены полицейские за кражу денег во время обыска в офисе коммерсанта.

В распоряжении «КП-Саратов» оказались эксклюзивные кадры оперативной съемки, на которых видно, как совершается преступление.

Согласно материалам дела, которое вел следственный отдел Заводского района, кражу совершили двое оперуполномоченных отделения по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями УМВД России по Саратову.

4 августа 2017 года полицейские с раннего утра проводили обыск в гаражном боксе ООО «Старатель» и в офисе фирмы в Заводском районе. Руководитель компании зарабатывал тем, что скупал старые телефонные станции, разбирал и с помощью специальной технологии выделял из них драгоценные металлы, которые переправлял для дальнейшей переработки. Под «прицел» полицейских он попал по подозрению в том, что некоторые партии ценных металлов он не отправлял по назначению, а оставлял себе.

До обеда оперуполномоченные нашли сначала в гаражном боксе 23,8 тыс. рублей, а затем уже в офисе — пухлый конверт, в котором насчитали 340 тыс. рублей. Директор компании периодически выходил из комнаты, этим решили воспользоваться опера.

В начале обыска в кабинете руководителя фирмы полицейские заметили, что там установлена камера видеонаблюдения и отключили ее. Однако не увидели вторую, которая и снимала их вплоть до конца обыска.

- На записи четко видно, что когда полицейские остались в кабинете одни, очевидно опасаясь прослушки, оперуполномоченный Александр Кичатов, сидящий за компьютером, показывает стоящему Александру Трифонову, где лежит конверт, перебирает пальцами в традиционном жесте, обозначающим деньги, и далее одной ладошкой накрывает другую, намекая, что их нужно взять и спрятать, — пояснил «КП-Саратов» Станислав Белозерцев, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области.

Станислав Белозеров, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской областиФото: Тимур Гадеев

После полученных указаний Трифонов подошел к шкафу, посмотрел, где лежит конверт и сказал, что сейчас что-нибудь придумаем.

К концу обыска директору фирмы от переживаний стало плохо, ему вызвали «скорую». Во время завершения следственных действий присутствовал его сотрудник, который при изучении протокола сразу почуял неладное и поинтересовался, почему деньги шефа не указаны в документе. Полицейские невозмутимо ответили, что наличные они отдали начальнику, а ему не стоит об этом переживать.

На самом же деле найденные в общей сложности 363,8 тыс. рублей так и остались у полицейских.

Позже, во время расследования и судебного заседания, оперуполномоченные свою вину не признали и сослались на то, что просто забыли внести деньги в протоколы обыска.

- Следствие к таким оправданиям отнеслось критически, — рассказал Станислав Белозерцев. — Так как эти опера опытные сотрудники, работают по подобным делам не первый год и хорошо знают, что во время обыска такие вещдоки как деньги, наркотики или оружие в первую очередь заносятся в протокол и детально описываются.

Не поверил оперуполномоченным и судья Заводского района. За мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере Кичатов и Трифонов были приговорены к штрафу по 150 тыс. рублей каждому. Сторона обвинения осталась крайне недовольна таким мягким наказанием и подала апелляцию на пересмотр дела. Сам же бизнесмен, у которого проводили обыск, как выяснилось позже, ни в чем не был виноват.