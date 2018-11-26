Совместное завещание, наследственные договоры и фонды: новое в российском нотариате

Новшества обсудили в ходе пресс-конференции, которая состоялась в редакции газеты «Комсомольская правда» - Саратов». Президент областной нотариальной палаты Валентина Грушицина рассказала о том, что нас ждет, а также ответила на вопросы журналистов.

Первое нововведение актуально, если человеку необходимо распорядиться дорогим имуществом, бизнесом. Это возможность создания наследственных фондов, которая появилась с 1 сентября этого года. Во-первых, это поможет сохранить активы. Ведь срок вступления в наследство - полгода, все это время управлять оставшимися активами затруднительно. Во-вторых, появляется возможность учреждения престижных премий, стипендий, благотворительных фондов и т.д.

Конечно, механизм создания наследственного фонда еще нуждается в доработке. Но в целом он понятен. Оформить такое завещание можно будет как и обычное - через нотариуса. Объем работы, правда, значительно больше — необходимо определить устав фонда и условия управления, размер передаваемого в фонд имущества и т.д.

Другие изменения вступят в силу с июля 2019 года. Это в том числе нормы, позволяющие супругам составлять совместные завещания. В таком документе прописывается, как необходимо распорядиться имуществом в случае их смерти (одновременной либо одного из супругов). Пока муж и жена живы, любой из них может по поводу завещания передумать и написать отдельное. Но в такой ситуации нотариус позаботится, чтобы вторая сторона узнала о произошедших изменениях. В случае смерти одного из супругов внести какие-то правки в совместное завещание нельзя, равно как и отменить. А вот развод этот документ аннулирует автоматически.

- У нас работает система электронного нотариата. Все сведения об оформленных гражданином завещаниях вносятся в реестр, доступный любому нотариусу. Порядок действий выстроен таким образом, чтобы вся информация, вносимая в электронные реестры, имела правовую защиту, — рассказала Валентина Грушицина.

И, наконец, в 2019 году нотариусы смогут составлять наследственные договоры, которые будут подписываться не только наследодателями, но и наследниками. В таком документе можно будет определить различные условия наследования в зависимости от обстоятельств, наступивших ко дню открытия наследства.

По мнению Валентины Грушициной, в некоторых случаях это поможет родственникам избежать имущественных споров и сохранить добрые отношения в трудную минуту - ведь, если гражданин лично подписал наследственный договор, вряд ли затем он пойдет в суд и попытается доказать, что с ним поступили несправедливо.

- Процессы составления и заключения совместного завещания проходят под видеозапись, если против этого, конечно, не возражают участники. Не могу сказать, насколько все это будет востребовано. В некоторых странах подобные механизмы работают, и достаточно успешно. В России пока нет практики. Позднее станет понятно. В любом случае потребуется какое-то время, чтобы понять роль и значение этих действий, привыкнуть. Возможно, будет как с брачными контрактами — сначала единицы им пользовались, теперь это достаточно распространено, — отметила Валентина Грушицина.

Президент нотариальной палаты затронула и другие возможные изменения, необходимость которых обсуждается в профессиональной среде. Например, перспективы введения единых тарифов на услуги нотариусов. Сейчас граждане должны оплатить государственную пошлину и работу специалистов (услуги юридико-технического характера). В некоторых случаях это вызывает недопонимание.

- Иногда люди приносят уже оформленные документы и считают, что за юридико-технические услуги платить не должны. Некоторые, может быть, уже заплатили юристам за составление. Но нотариус не может просто принять такие документы. За свои действия он несет полную материальную ответственность. Он должен досконально проверить все представленные ему сведения, возможно сделать ряд запросов в различные структуры и ведомства. Поэтому в законе четко закреплено: услуги юридико-технического характера являются обязательными, платными, — пояснила Валентина Грушицина.

Она также подчеркнула, что во всех делах, требующих нотариального сопровождения, в принципе, не нужно обращаться к сторонним юристам. Во-первых, вряд ли такой специалист будет настолько же ориентироваться в теме, как нотариус. Во-вторых, без услуг нотариуса все равно не обойтись. К тому же первичная консультация, как правило, будет бесплатной, на ней гражданину подробно расскажут о порядке оформления документов в том или ином случае, представят доскональные сведения о стоимости услуг.

Кстати, тарифы, по которым работают нотариусы, не придумываются ими самостоятельно. Госпошлина - величина достаточно постоянная и определяется государством. Предельная стоимость услуг правового и технического характера устанавливается Федеральной нотариальной палатой и спускается в регионы, которые устанавливают цены не выше разрешенных, а зачастую даже ниже. Но без взимания установленных размеров оплаты, в том числе за услуги правового и технического характера, в связи с совершением нотариальных действий не возможно. Законодателем предусмотрены льготы для определенной категории лиц, и нотариусы предоставляют их без какой-либо компенсации со стороны государства. Оплата нотариального действия - это общая сумма госпошлины (нотариального тарифа) и стоимости услуг правового и технического характера. Менять установленный законом порядок оплаты нотариального действия нотариус не вправе.

КСТАТИ

Для того чтобы оставить наследство, не обязательно составлять завещание. Законом определен круг наследников, и иногда смысла в дополнительном документе нет. Но нельзя однозначно сказать, что лучше — завещание или наследование по закону. Это зависит от конкретной ситуации.

ВАЖНО

Наследники не обязаны принимать наследство — это не обязанность, а право. Однако если гражданин не собирается отказываться от имущества, важно не пропустить процессуальные сроки для обращения к нотариусу. На это отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок по какой-то причине пропущен, то восстановить срок на принятие наследства можно только в судебном порядке, что, как правило, достаточно непросто, долго и дорого.

Если наследник проживал с наследодателем (вел совместное хозяйство и т.п.) и продолжает проживать по тому же адресу, пользоваться имуществом после его смерти, то считается, что он принял наследство фактически. В таком случае сроки обращения к нотариусу размываются. Правда, лучше все равно не рисковать. Ведь тогда к нотариусу могут обратиться другие наследники, и все имущество будет оформлено на них. Ситуацию можно будет поправить, но, опять же, в судебном порядке.