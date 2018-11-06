2018-11-06T21:17:59+03:00
Спорт

Саратовский «Кристалл» просит помощи у губернатора

Претензии команды адресованы руководителю одноименной хоккейной школы
Тимур Гадеев
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Хоккейный «Кристалл»Хоккейный «Кристалл»
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У главной хоккейной команды региона отнимают зал и тренировки. Об этом сообщается в опубликованном 6 ноября в интернете письме от имени игроков хоккейного клуба «Кристалл» губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Согласно тексту обращения, конфликтная ситуация в клубе возникла из-за того, что руководитель хоккейной школы Сергей Николаев «тянет одеяло» на себя и лишает опытных саратовских игроков тренировок в зале ледового дворца «Сокол» в пользу начинающих воспитанников школы. Все это происходит накануне ответственных домашних матчей в высшем дивизионе.

- С первых дней своего прихода в хоккейную школу «Кристалл», он заявил, что профессиональный клуб в Высшей лиге Саратову не нужен. Должна играть молодежная команда. Вся его дальнейшая работа направлена на дискредитацию сегодняшнего «Кристалла».

Теперь начали снимать тренировки первой команды. Так, перед выездом в Чебоксары, ради усиленной подготовки детской команды 2007 года, у нас на четыре дня полностью забирают ЛДС «Кристалл» под предлогом проведения товарищеского турнира восьмилетних детей. Такого беспредела не было за всю историю саратовского хоккея, — говорится в обращении.

Как выяснил корреспондент «КП-Саратов», ни президент Федерации хоккея области, ни пресс-секретарь клуба, ни руководитель пресс-службы губернатора региона пока этого письма воочию не видели.

При этом в хоккейной федерации с озвученным от имени команды мнением полностью солидарны.

- Запланированные тренировки «Кристалла» реально отменяют, что является не только вредом для физической формы спортсменов, но и сильным психологическим давлением. Это, в свою очередь, естественно скажется на игре «Кристалла» в высшем дивизионе, — подтвердил Вячеслав Наталичев, президент федерации хоккея Саратовской области.

Сейчас в нашей группе первое место занимает Ростов и мы единственные, кто в гостевом матче сумели взять у них одно очко, а впереди домашняя игра.

Я считаю, что «Кристалл» — это бренд Саратова. По игре этой команды о нашем городе судит вся страна. Поэтому «Кристалл», конечно же, должен представлять наш город в высшей лиге.

Сегодня, 6 ноября, в 18:00 наши хоккеисты проводят домашнюю встречу с лидером группы, хоккейным клубом «Ростов».

Руководство федерации и клуба надеются, что возникший конфликт отрицательно не скажется на игре наших хоккеистов.

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