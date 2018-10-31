В домах чиновников саратовской мэрии прошли обыски

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-31T16:40:16+03:00

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На прошлой неделе в квартирах и особняках чиновников Саратовской мэрии прошли обыски. Следователи провели обыски также в администрации Саратова и городском комитете по управлению имуществом в рамках уголовного дела о превышении полномочий при выделении земли.

Как стало известно «КП-Саратов» из собственных источников эти следственные действия имеют прямое отношение к расследованию уголовного дела Алексея Абасова и его жены Галины Черновой замешанных в хищении сотен миллионов рублей у саратовских дольщиков.

Поводом для обысков у чиновников из горадминистрации стали показания самого Алексея Абасова о якобы причастности некоторых из них к получению денежных средств за покровительство ему и, в том числе, распределение земельных участков при строительстве жилищных комплексов.

Собеседник из саратовского следственного отдела рассказал «КП-Саратов», что расследованием уголовного дела Абасова занимается полиция. В свою очередь, следственный комитет по городу Саратову выделил в отдельное производство уголовное дело, которое было возбуждено в августе этого года по статье 286 часть 1 УК РФ — о превышении должностных полномочий сразу нескольких сотрудников администрации.

- Речь идет о чиновниках мэрии имеющих или имевших отношение к землеотведению, — подтвердил источник.

Обманутые дольщики пирамиды АбасоваФото: Александр Уриевский

Не смогли «отсидеться» в стороне от «шумихи» вокруг причастности к делу Абасова сотрудников мэрии и в самой горадминистрации. Правда ответом на многочисленные вопросы журналистов «КП-Саратов» стал очень скромный и осторожный пресс-релиз.

- В настоящее время ведется расследование по уголовному делу Алексея Абасова, от противоправных действий которого пострадали тысячи горожан.

Правоохранительными органами проводятся различные следственные мероприятия, в том числе и в администрации Саратова.

Администрация города оказывает полное содействие в проведении данного расследования, — сообщили в мэрии.

Ранее некоторые общественники призывали сделать послабление в мере пресечения арестованному Абасову, чтобы тот рассказал о своих соучастниках из госслужащих и силовых структур.

Областной прокурор Филипенко, глава Общественной палаты Ландо и начальник ГУ МВД ТрифоновФото: Александр Уриевский

Так председатель общественной палаты Александр Ландо некоторое время назад выступал с инициативой отпустить Абасова под домашний арест взамен на информацию о высокопоставленных подельниках в мэрии, прокуратуре и правоохранительных органах. Тогда областная прокуратура отказалась выпускать домой Абасова, аргументировав это тем, что он не признаёт свою вину ни по одному обвинению, поэтому досудебное соглашение не заключается. Тем не менее, как сказал облпрокурор Сергей Филипенко, Абасов всегда может сообщить следствию об имеющихся у него фактах коррупции. По всей видимости, что-то в этом роде и произошло.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев озвучил, кто именно из чиновников городской администрации подписывал все новые и новые разрешения на строительство для фирм Абасова. Этим человеком был Андрей Гнусин, который стал заместителем мэра по градостроительству и архитектуре в феврале 2014 года и покинул администрацию в апреле 2017 года.