Волейбольный Саратов в заложниках

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-20T11:10:44+03:00

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Саратовский волейбольный «Протон» с большей долей вероятности пропустит игры Кубка России. Такой вывод можно сделать из анализа сложившейся на сегодня ситуации. Происходит это из-за дрязг и склок между руководством клуба, региональной федерации и минспорта. Девушки, профессиональные волейболистки, готовые выкладываться на площадке в каждом матче, остаются заложниками ситуации. Как и болельщики в Саратовской области, они рискуют остаться без большого волейбола.

Первый матч Кубка должен состояться уже 23 сентября на выезде против «Тюмени». Саратовская команда в долгах, как в шелках, еще за прошлый сезон, а главное — нет ясности с дальнейшей судьбой клуба.

С другой стороны, ясность есть, ее на словах отчетливо артикулировал областной министр спорта и молодежной политики Александр Абросимов. В комментарии для «КП-Саратов» он заявил, что женская волейбольная команда из Саратовской области непременно примет участие в чемпионате России. Министр точно знает, что Кубок (который стартует через два дня) и чемпионат (начнется в октябре) — разные турниры.

Министр Александр Абросимов

- Думаю, на днях будет подписано постановление исполнительного комитета всероссийской федерации волейбола, где уже будет опубликовано это решение. После этого наша команда приступит к участию в чемпионате, — заявил министр и добавил, что без сомнения это будет именно «Протон».

На этом, казалось бы, можно и закончить статью. Однако такая ясность, как говорил незабвенный герой «Семнадцати мгновений весны», является «формой полного тумана».

За все последние годы процесс вступления команды во всероссийские турниры не привлекал такого скандального внимания. Это технический момент, которым занимаются специальные работники клуба, минспорта и федерации волейбола. Обычно конфликты возникают по другому поводу — вокруг денег: долгов, невыплат, премиальных, урезания бюджета и т. д. В этой истории главное — не деньги. Впрочем, это нельзя утверждать с полной уверенностью.

Если брать только факты — команде не подписали заявочные листы для аккредитации во всероссийской федерации волейбола. Без этого она не может участвовать в Кубке России, а затем, судя по новому регламенту федерации, и в чемпионате, который стартует в октябре. Из объяснений минспорта и главы федерации волейбола Саратовской области Анатолия Годоля не ясно, почему они не ставят подписи. Точнее, те причины, которые названы, выглядят странно, с учетом риска потерять готовую команду всероссийского уровня. Годоль заявил, что в команде мало членов его федерации, клуб в ней не состоит, в отличие от опустившегося в любительскую лигу чемпионата России мужского «Энергетика», который Годаль и возглавляет. В минспорта отметили, что новый главный тренер «Протона» Игорь Карпов не имеет лицензии, а еще команда не вовремя сдала отчет о расходовании денежных средств, и, кроме того, свои подписи чиновники поставят только после подписи Годоля.

Если даже все эти нарушения являются настолько серьезными, что рискуют отлучить команду от чемпионата, то почему все замечания не были сделаны раньше, в июле, августе? Или же руководство клуба просто игнорировало все рекомендации и обязательные условия?

Станислав КукушкинФото: Александр Уриевский

На прошедшем 18 сентября закрытом совещании в областной думе по этой вдруг возникшей проблеме, представители клуба ответили, что отчет по финансам они сдали вовремя и готовы это доказать. Более того, они заявили о готовности создать попечительский совет под эгидой облправительства, облдумы и спонсоров, контролирующий доходы и расходы клуба. Что касается вступления в региональную федерацию, за все прежние годы такое требование не ставилось в ультимативном характере, и нормально команда играла. Однако если надо, пожалуйста, вот заявления, готовы вступить. Годаль взял время подумать до четверга, 20 сентября, когда в облдуме пройдет очередное заседание на тему «Протона».

Уже 19 сентября стало известно об отставке главного тренера — его сменил специалист, имеющий тренерскую лицензию, а сам Карпов, кстати, бывший игрок саратовского «Энергетика» его лучших времен, останется работать в системе клуба.

Игорь КарповФото: Александр Уриевский

Называлась вскользь еще одна причина недовольства — в команду не берут молодых саратовских волейболисток. В ходе заседания 18 сентября от минспорта поступило замечание, что в «Протоне» собраны плохие волейболистки — «в команду принимались игроки, которые не соответствуют уровню Суперлиги и не способны решать задачи, поставленные перед клубом». При этом не ясно, насколько молодежь из местных спортшкол сможет соответствовать уровню Суперлиги, а известные саратовские воспитанницы — уровню регионального финансирования. Молодых игроков из Саратовской области полно в молодежной команде, а в главной собраны доступные по деньгам профессионалы — так считают в клубе.

Все условия выполнены, формальных причин для отказа в подписях на заявочных листах 20 сентября у региональной федерации и минспорта вроде бы нет.

Если бы все было так просто, то такой конфликт вообще бы не возник на ровном месте. Однако он есть, тлеющий, который ни руководство «Протона», ни местные чиновники выносить на поверхность не хотят, поскольку пострадать от этого могут, в первую очередь, спортсменки и болельщики, а также спортивный имидж области. Решать разногласия надо как можно быстрее.

Формально обострение завязано на отстранении и увольнении бывшего главного тренера, заслуженного и известного специалиста, мастера спорта СССР международного класса Юрия Маричева. В «Протоне», после серии проигрышей, Маричев сменил главного тренера Романа Кукушкина, брата председателя правления клуба Станислава Кукушкина. Когда Маричев пришел в клуб в конце ноября 2017 года, он сходу провел команду в финал Кубка России, ему пели оды, он сам раздавал хвалебные для руководства «Протона» и местных властей интервью федеральным СМИ.

Юрий Маричев

Весной 2018 года появилось обращение большей части участниц команды к руководству с просьбой расстаться с главным тренером (фотокопии имеются в распоряжении редакции «КП-Саратов»). Девушки сообщили о фактах «дедовщины», хамства и пренебрежительного отношения к части игроков со стороны главного тренера и «его любимиц». Ситуация обострилась настолько, что одна из молодых волейболисток сообщила подругам о намерении повеситься.

После всего этого, весной на подведении итогов сезона, руководство клуба объявило, что продлевать контракт с Маричевым не будут. Однако каким-то образом он к началу лета вернулся в клуб в преддверии нового сезона, с ним подписали контракт, который был расторгнут по статье о прогулах. Тренер не являлся на тренировки команды, как сообщило уволившее его руководство клуба.

В этом деле есть даже совсем некрасивая история о заявлении в правоохранительные органы по поводу кражи из клуба, якобы похищенное обнаружилось дома у уволенного Маричиева. Учитывая, что история до сих пор не дошла до суда, можно предположить, что тренер международного класса, работавший со сборными страны, не решил вдруг в одночасье стать уголовником.

Также с трудом верится, что заслуженный специалист с именем просто не ходил на тренировки своей команды. Как сложно поверить и в то, что заявление о нежелании дальше работать с этим тренером игроки клуба подписали под чьим-либо давлением.

Как бы там ни было на самом деле — лишать целый регион и тысячи болельщиков яркого спортивного зрелища профессиональной волейбольной команды с многолетней славной историей не имеют права никакие чиновники: ни клубные, ни областные.

Чем закончится или продолжится история «Протона»? Или «Протона – С»? Слухи о создании новой команды под руководством Юрия Маричева уже появились. Изменится при этом по сути только одно — бюджетное финансирование будет идти не напрямую в клуб из минспорта, а через федерацию.

Слухи слухами, однако волейболисток уровня сегодняшнего «Протона», да еще и на местном уровне, собрать сейчас сходу невозможно. Переманить нынешних игроков в новый клуб, оставив прежнее юридическое лицо «Протона» со всеми финансовыми проблемами, тоже нельзя по причине заключенных контрактов — девушки попадут на такие штрафные санкции от клуба, которые приведут к дисквалификации и прощай профессиональный волейбол на пару лет. Игра для них — жизнь в прямом смысле слова.

Волейболистки с тревогой ждут решения о судьбе командыФото: Александр Уриевский

Очень хочется надеяться, что горячее и при этом мудрое участие в этом деле примет всероссийская федерация волейбола, которая не захочет потерять профессиональную команду в и так не слишком массовом чемпионате России. Возможно и губернатор Радаев лично соберет все стороны конфликта и расставит точки над i, выслушав всех и поддержав достойных.