Ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети.

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T11:49:43+03:00

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«Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети», — пел мамонтенок в известном мультфильме.

К сожалению, так бывает. И куда чаще, чем это представляют себе большинство граждан. Маленькие непоседы могут убежать от мамы с папой на оживленной улице, юные первооткрыватели готовы в одиночку отправиться на исследование близлежащего леса, и даже самые-самые послушные и спокойные ребятишки иногда не против пойти с незнакомым дядей или тетей посмотреть на красивого котенка или — веяние времени — за новеньким смартфоном.

И тут уже обязанность взрослых — найти, спасти, защитить. К счастью, есть много неравнодушных людей, которые готовы сорваться с места, выйти из теплой квартиры на улицу для поисков. Много и тех, кто помогает вроде бы незаметно, но значимо. С июня этого года во всех салонах «Билайн» появились «Островки безопасности». Наклейка на двери сообщает потерявшемуся ребенку (а также престарелому человеку), что здесь ему помогут. Проект организован совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые отыскали и вернули домой уже тысячи человек по всей стране.

11 сентября «Билайн» и «Лиза Алерт» организовали прогулку по центру Саратова, во время которой не только рассказали основные правила безопасности, но и проверили работу сотрудников салона связи при общении с потерявшимся ребенком.

Итак, мы встретились у парка «Липки», в самом центре города. Там в тени деревьев инфорг отряда «Лиза Алерт» в Саратове Люсьена Лебедева подробно рассказала о том, как необходимо вести себя в лесу.

Очень важно быть заметным. Поэтому в лесу лучше всего носить яркую одежду, тот же оранжевый жилет. Конечно, не рекомендуется разводить костры, но если речь идет о спасении жизни, а ребенок уже способен контролировать огонь, то его вполне можно разжечь. Столб дыма днем или свет пламени ночью подскажут спасателям, где искать. А вот кричать и звать на помощь не стоит — можно быстро сорвать голос. Есть отличная замена — свисток. Он стоит копейки, зато воспользоваться им могут даже малыши. Ну и, конечно, телефон. Во-первых, в лес всегда нужно идти с полностью заряженным аппаратом и не тратить аккумулятор на игры и развлечения. Во-вторых, в случае потери нужно позвонить спасателям и одному из родителей. А потом не паниковать, оставаться на месте и ждать помощи.

Фото портала Геометрия Саратов

Выйдя из импровизированного «леса», мы движемся к следующей локации — оживленному парку или улице.

Казалось бы, в толпе очень сложно заблудиться. Однако дети легко пропадают из вида, и вот уже растерянные родители мечутся в панике. Чтобы такого не произошло, с ребенком надо договориться о месте встречи. Например, у приметного фонтана, памятника или даже любимого ларька с мороженым. Также очень важно в самом начале прогулки сфотографировать ребенка в полный рост, чтобы потом очевидцы могли сразу вспомнить, где его видели. В отличие от леса, тут не возбраняется громко кричать, плакать и звать маму с папой — взрослые вряд ли окажутся равнодушными и пройдут мимо.

Фото портала Геометрия Саратов

Зато если к малышу подходит незнакомец и предлагает пройти с ним, а тем более, пытается увести силой, то тут хороши все средства: можно кричать, вырываться, кусаться. Главное, громко заявлять, что вот этот дядя или тетя не его папа или мама.

Кстати, нельзя внушать ребенку, что злые люди непременно страшные и мрачные. Настоящий злоумышленник не станет маскироваться как бандит из фильма — в низко надвинутую шляпу, шарф и длинное пальто. Наоборот, скорее всего постарается слиться с толпой обычно выглядящих граждан. Поэтому родители непременно должны рассказать, что нельзя никуда идти даже с самой милой и приветливой незнакомой дамой.

Фото портала Геометрия Саратов

И вот мы достигли очередной локации — офиса «Билайн» на проспекте Кирова, где предстоит провести эксперимент. Притворившись обычными покупателями, мы наблюдали, как в салон связи зашел растерянный мальчик (8-летний Алексей, чьи родители активно участвуют в волонтерской работе отряда «Лиза Алерт»). Он сказал, что потерялся и попросил о помощи. Как оказалось, сотрудник салона отлично помнит инструкцию — внимательно расспросил у Алексея, как зовут его родителей и где он живет, после чего хотел вызвать помощь. Но это уже не потребовалось, и юный помощник «Лизы Алерт» благополучно воссоединился с семьей.

Фото портала Геометрия Саратов

В пути следования по проспекту Кирова мы заметили несколько салонов «Билайн». И на каждом была яркая наклейка, которая свидетельствует, что здесь есть «островок безопасности», что здесь выслушают, успокоят, вызовут помощь не только для детей, но и пожилых людей с расстройствами памяти, например.

- Наши продавцы получили инструкции, прошли обучение, как необходимо действовать, если к нам офис зашли пожилой человек или ребенок с явными признаками дезориентации или растерянности. До приезда экстренных служб или родителей он будет находиться в магазине «Билайн» под присмотром наших сотрудников, — рассказал Андрей Пышкин, руководитель направления по управлению собственными офисами компании «Билайн» в Саратове.

Он отметил, что «Билайн» давно сотрудничает с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

- Мы задумались, какую реальную пользу могут принести наши магазины, помимо возможности приобрести смартфон или услуги связи. Пришли к решению, что совместно с отрядом «Лиза Алерт» мы можем реализовать проект «Островки безопасности» в наших салонах, — рассказал он.

Фото портала Геометрия Саратов

А так как розничная сеть значительно выросла, например, только в Саратове их сейчас 59 и еще открываются новые, то это означает, что число «Островков безопасности» тоже растет.

Инфорг поискового отряда Люсьена Лебедева напомнила, что также существует «горячая линия» от «Билайна». По номеру 8-800-700-54-52 любой человек, у которого пропал родственник, может позвонить совершенно бесплатно и оставить заявку отряду.

- Кроме этого, организована смс-рассылка, которой пользуются люди, желающие помочь в поисках, но не знающие, как это сделать. Им достаточно зайти на сайт lizaalert.beeline.ru своего региона и подписаться на рассылку. После этого они будут получать оповещения о пропажах людей и месте сбора для поисков, — рассказала она.

Также «Билайн» поддерживает открытые собрания «Школы «Лиза Алерт», где детям и их родителям рассказывают правила поведения в экстренных ситуациях.

В завершении Андрей Пышкин выразил надежду, что бизнес поддержит начинание и примет эстафету.

- Потому что от нас всех вместе зависит формирование безопасной среды, — уверен он.

Ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети.