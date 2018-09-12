2018-09-12T16:35:08+03:00
Общество

Почему «врут» тонометры

На этот вопрос ответила специалист ЦСМ Росстандарта по Саратовской области
Екатерина Семенова
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Елена БрянкинаЕлена БрянкинаФото: Екатерина Семенова
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Тонометр — тот медицинский прибор, без которого сейчас не обходится практически ни одна семья. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности населения, поэтому контролировать свое артериальное давление нужно уже в молодом возрасте.

Однако всегда ли можно доверять электронным тонометрам, которые получили наибольшее распространение? На этот вопрос ответила начальник отдела поверки средств измерений физико-химических, оптико-физических величин, средств измерения медицинского назначения ЦСМ Росстандарта по Саратовской области Елена Брянкина на пресс-конференции в «КП-Саратов».

- Тема очень актуальна, так как каждый из нас постоянно сталкивается с измерениями, от точности и которых зависит правильность постановка диагноза и назначенного лечения. — отметила она.

Елена Брянкина сообщила, что порой граждане жалуются на то, что «тонометры врут». Речь идет именно об электронных приборах, которые удобны в быту, особенно пенсионерам.

Так почему же врут тонометры?

Оказывается, для измерения артериального давления существует единственный официальный метод, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения. Его в 1905 году предложил русский хирург Николай Коротков. Метод основан на прослушивании тонов пережатой артерии.

Однако дома, особенно одинокие и пожилые люди, не всегда могут воспользоваться механическим тонометром. А электронные тонометры, хоть и намного удобнее, но используют другие принципы работы.

- У каждого электронного тонометра заложен свой алгоритм учета работы сердечно-сосудистой системы. Производители исследуют прибор на группе лиц и потом сравнивают данные с измерениями по методу Короткова. В итоге выбирается тот метод, который подходит большинству, — рассказала Елена Брянкина.

Но всегда остается меньшинство, которому такой принцип не подходит. Вот в этом случае и оказывается, что «тонометр врет».

Что же делать, чтобы обезопасить себя?

- Не надо стесняться при покупке тонометра. Возьмите с собой (или попросите в аптеке) обычный механический прибор. И путем подбора среди всех аппаретов найдите тот, с которым будут наименьшие расхождения, — посоветовала Елена Брянкина.

Она рекомендовала не уповать на раскрученность бренда или «сарафанное радио», а подбирать тонометр опытным путем.

Также важно, чтобы сам прибор был исправен. Если есть какие-то сомнения в его работе, то Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова готов провести поверку тонометра. Услуга эта стоит совсем недорого, порядка 100 рублей. А для физических лиц, особенно пожилого возраста, которые не могут надолго остаться без аппарата, сроки поверки обычно сокращаются. Иногда всего до одного дня.

- И кроме того, очень важно правильно измерять давление, — посоветовала Елена Брянкина.

Процедура проводится в спокойном состоянии, желательно не сразу после приема пищи, курения или употребления алкоголя.

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