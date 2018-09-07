Спортивное ориентирование для Саратова

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-07T11:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балаково Саратовской области у школы № 27 на спортивной площадке, которая построена в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина, днем 6 сентября завершилась экскурсия саратовской делегации по реконструированным и вновь построенным спортивным объектам города. Участники поездки – тренеры, директора спортшкол, учителя физкультуры из Комсомольского поселка Саратова во главе с мэром Михаилом Исаевым рассматривали и «брали на карандаш» передовые решения в области инфраструктуры и оборудования современных спортивных объектов.

Сопровождал саратовскую делегацию по объектам Николай ПанковФото: Александр Уриевский

- Очень приятно, что власть теперь обращает внимание на когда-то брошенные стадионы. Приятно, что и на нас это внимание обращено и на стадионе «Волга» в Саратове может быть возрождение. Думаю, что у нас может быть даже лучше, чем сейчас сделано в Балаково, очень на это надеемся, – рассказала Вера Кузнецова, директор школы олимпийского резерва №6.

- По поручению Вячеслава Володина мы приехали с саратовскими тренерами и главой города Михаилом Исаевым в Балаково, осмотрели реконструированные стадионы по проекту «Балаково Спортивный». Прямо на месте выбирали варианты покрытия дорожек, наполнение площадок оборудованием, обустройство секторов, трибун, обсуждали покрытие поля, — пояснил руководивший экскурсией по Балакову вместе с главой района Александром Соловьевым депутат Госдумы Николай Панков.

Конечная цель поездки саратовской делегации – разработать предложения для проекта реконструкции стадиона «Волга» в Заводском районе областного центра.

Стадион "Труд" спидвейной команды "Турбина"Фото: Александр Уриевский

В Балаково своими глазами увидели, что может быть, и как надо делать. Саратовский стадион «Волга» строился в 1983 году по решению спортсменов и руководства авиационного завода. С тех пор покрытие пришло в негодность, у нас уже резина ссохлась. Главное для нас - отсутствие травм и возможность растить отличных спортсменов. А сейчас вывожу группу на «Волге» и боюсь, как бы кто не упал, особенно перед важными соревнованиями.

Балаковская «Энергия» сегодня меня впечатлила - красавец стадион, первоклассное покрытие, трибуны, сектора для метания и прыжков, стипль-чез… После этой поездки у меня просто восхищение, это как сказка! Показали, как тут было все заброшено, а теперь вот это все и всего за полгода – год! — поделилась впечатлениями Елена Прокофьева, старший тренер СШОР № 6, среди воспитанников которой чемпионка Европы Ольга Топильская.

Как было на стадионах и как стало - не все верили, что такое возможноФото: Александр Уриевский

- Это не первые спортсооружения, которые построены или реконструированы при поддержке Володина. Главные условия в каждом случае - это должно быть комплексным решением, но при этом безопасным и обязательно согласованным с теми, кто будет тут работать и выступать. Большая часть тренеров - оптимисты и преданные профессии люди. Хорошо, что Володин подставляет им плечо в вопросе реконструкции стадионов, чтобы они думали о новых чемпионах, а не об экономии на электричестве и канализации, - заметил депутат.

Итоги поездки будут проанализированы и подготовлены в виде конкретных предложений по реконструкции стадиона «Волга» в Саратове. Обсудить их предметно решено на встрече у спикера ГД Вячеслава Володина в Москве уже на следующей неделе.