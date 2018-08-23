2018-08-23T17:34:05+03:00
Общество

Саратов обманутых дольщиков

Единственной надеждой для них остается вмешательство Вячеслава Володина
Александр Уриевский
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ЖК «Дом на Ладожской»ЖК «Дом на Ладожской»
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Старая и длинная история с обманутыми дольщиками в Саратове получила продолжение и новый поворот.

На минувшей неделе достоянием широкой общественности стало появление дополнительных проблемных домов. «Никогда такого не было — и вот опять».

Четыре высотки «СаратовРегионСтройС» и «Волгоспецстроймонтаж» предпринимателя Владимира Друзина в Заводском районе замерли в разной степени готовности. Эту информацию и проблемы застройщика подтвердил мэр города Михаил Исаев:

- Да, денег на достройку у Друзина нет, сам он об этом заявил, — рассказал Исаев корреспонденту «КП-Саратов».

Строительство прекратилось еще в самом начале весны 2018 года. Напомним, когда там зарождались предпосылки для появления сотен новых обманутых дольщиков, в это время в правительстве области отмечали успешную сдачу десятка долгостроев в 2017 году. А в мэрии продолжали разводить руками на вопросы, как получилось, что 12 проблемных объектов предпринимателя Алексея Абасова прошли мимо глаз всех надзорных и контролирующих органов. При этом сам застройщик с супругой Галиной Черновой стал обладателем большого количества земельных участков в городе под жилищное строительство. Вернуть их назад теперь очень сложно.

Представители саратовских дольщиков на еженедельном заседании в областном правительстве Фото: Александр Уриевский

Представители саратовских дольщиков на еженедельном заседании в областном правительствеФото: Александр Уриевский

Спикеру ГД РФ Вячеславу Володину регулярно докладывали на очередных встречах в Саратове: контроль налажен, стройки под присмотром, проверяющие бдят, с формализмом в этой теме покончено. Это все началось практически сразу, когда год назад благодаря вмешательству высокопоставленного земляка саратовские власти пытались решать затруднения обманутых дольщиков.

И вот, годовщину начала этой работы отметили — еще 4 проблемных дома. Самое позорное и опасное для местных чиновников, что об этом дольщики пожаловались напрямую Вячеславу Володину на встрече в Комсомольском поселке 11 августа. Тут уже шила в мешке не утаишь, всплыл очередной пример отсутствия действенного контроля за ситуацией. Как это теперь, после всех обещаний и «выполненных поручений», смогут объяснить спикеру ГД ответственные за надзор в министерстве и в мэрии — увидим.

Да, находятся мошенники, желающие нагреть руки в строительной сфере. Бывает, что надежный в прошлом застройщик допускает ошибки в финансовом планировании и выясняется, что последние пару лет он возводил жилищную пирамиду — перекидывал деньги с еще не построенных домов на другие. Кто за этим следит в силу должностных обязанностей? Минстрой, прокуратура, мэрия, Госстройнадзор, СРО строителей? Выходит — никто. Нет защиты для желающих купить квартиры в Саратовской области, даже стройки по 214 ФЗ успели наплодить обманутых дольщиков.

В этой ситуации очень странно, почему за последние годы не уволили и не осудили ни одного чиновника, который давал «добро» и ставил подписи на всех этих, уже официально признанных сомнительными, документах? Получается, оставлять людей без денег и жилья — в рамках законодательства? Как в региональном Росреестре у его руководителя Павла Гришина, где, по словам дольщиков, регистрируют сделки с квартирами и участками земли по фиктивным документам. В нормативных бумагах регпалаты не прописано, что подлинность поданных заявлений и материалов регистратор обязан проверять – «за сданные вещи гардероб ответственности не несет». А еще местный минстрой не должен был до недавнего времени контролировать деятельность ЖСК. Прокуратура и полиция не видела до визита Володина нарушений у Абасова, а теперь — не видит у Друзина. В мэрии Саратова вообще не знают, кому и как раздавали последние несколько лет землю под строительство за копейки — даже ревизию затевали, но что-то она заглохла.

Прокурор области Сергей Филипенко и начальник ГУ МВД Николай Трифонов на встрече с обманутыми дольщиками Фото: Александр Уриевский

Прокурор области Сергей Филипенко и начальник ГУ МВД Николай Трифонов на встрече с обманутыми дольщикамиФото: Александр Уриевский

Постоянно и громче всех «требовал крови» виновных в появлении обманутых дольщиков председатель Общественной палаты региона Александр Ландо. Но даже он затих, потому что стена молчания областных и городских чиновников и силовиков, скрепленная то ли бестолковостью, то ли круговой порукой, оказалась крепче и выше усилий Александра Соломоновича, известного лоббиста.

У него корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался, как же можно ликвидировать систему, плодящую все новых обманутых дольщиков в Саратове.

По мнению Ландо, для этого нужно провести полный аудит всех запущенных строек. С новыми объектами проще — уже действует серьезно поправленное законодательство по защите дольщиков.

- Без такой проверки мы не можем гарантировать того, что все будет нормально.

То, что люди пожаловались Володину в Заводском районе на остановку очередных строек — это просто кошмар. Возникло ведь не в один день, не вчера. Год уже плотно этой темой занимаемся! — возмутился Александр Ландо.

Он напомнил, что ситуацию с проблемными домами власти в Саратове долго скрывали, а потом очень неохотно выдавали новую информацию.

- У нас начиналось все с 20 домов, потом их стало 30, затем дошло до 52. Не выполнили ту установку, которую давал Володин еще на первой встрече по этому поводу год назад — дать полную картину происходящего, пусть их даже 70 домов окажется, но это реальная будет ситуация, — рассказал председатель региональной Общественной палаты.

Появление новых проблемных домов в Саратове через год после начала активной работы с обманутыми дольщиками вызывает у Ландо крайнее недоумение.

- Не знаю, что там в Заводском районе у Друзина — мошенничество или что еще. Но если дела так обстоят, как заявил Исаев, то эти дома можно прибавлять к тем 52, которые сейчас уже стоят проблемными, — уверен Ландо.

Разговор с корреспондентом «КП-Саратов» натолкнул председателя ОПы на мысль, что эту тему надо снова «жестко поднимать, и побудить власти, прежде всего в Саратове, установить все подобные проблемы до конца».

- Это ни в какие ворота не лезет, когда председатель Государственной думы приезжает, а ему люди жалуются. А местная власть на что тогда? Каждый раз теперь саратовцам Володина ждать? Где все остальные это время были? Вот — правильные вопросы, которые естественно возникают. Это безобразие!

Министерство ЖКХ и строительства где было все это время? Надо спрашивать с них по полной программе! — заявил Александр Ландо.

Обманутые дольщики поневоле начинают лучше разбираться в тонкостях жилищного строительства Фото: Александр Уриевский

Обманутые дольщики поневоле начинают лучше разбираться в тонкостях жилищного строительстваФото: Александр Уриевский

С минстроя «Комсомольская правда — Саратов» решила обязательно спросить. По полной не вышло, потому что сам министр Дмитрий Тепин находится в отпуске. Но в пресс-службе оперативно сработали и подготовили объяснение по поводу «друзинских домов».

Как оказалось, в период с 4 мая по 1 июня 2018 года областные чиновники проверяли финансово-хозяйственную деятельность ООО «СаратовРегионСтройС».

- По результатам проведенной проверки министерством выдано ООО «СаратовРегионСтройС» предписание от 01.06.2018 г. об устранении нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении должностного лица застройщика оформлен административный материал по части 2 статьи 14.28 КОАП, — сообщили в минстрое.

Чиновники направили соответствующие обращения в адрес прокуратуры региона и УМВД России по городу Саратову.

Кроме того, в минстрое уточнили, что определением Арбитражного суда Саратовской области ООО «СаратовРегионСтройС» еще в первой половине года введено наблюдение сроком на четыре месяца.

- На текущий момент министерством с застройщиком ведется работа по возобновлению строительства. На состоявшемся 25 июля совещании с участием дольщиков, администрации Саратова и прокуратуры Саратовской области обсуждались предложения застройщика по выходу из сложившейся ситуации, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве.

Уже известно, что после поручения Володина, 13 августа прошла встреча на месте событий — на улице Ладожская. Результаты пока не обнадеживают.

ЖК «Друзья»

ЖК «Друзья»

Но обсуждения обсуждениями, а на ближайшем заседании межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в региональном правительстве официально будет рассмотрен вопрос о включении объектов ООО «СаратовРегионСтройС» в реестр проблемных.

Можно подозревать, что с таким качеством работы и контроля местных властей, прямо сейчас в Саратове по-тихому начинает сыпаться очередная жилищная пирамида.

«КП-Саратов» продолжит следить за ситуацией.

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