2018-08-23T13:43:25+03:00
Общество

С долгами не жить

Юридическая консультация по кредитам и банкротству в Саратове становится все более популярной услугой
Антон Угольков
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Число саратовцев, которые выбирают «жизнь в долг», растет неуклонно. Впрочем, это общероссийская тенденция. По данным статистики, количество заемщиков в нашей стране целенаправленно стремится к цифре 50 миллионов. Но возвращают кредиты далеко не все. При этом достаточно часто причиной этого становится не желание присвоить себе чужие деньги, а невозможность платить по счетам. Если ничего не предпринять, то долги будут расти, как снежный ком. Именно для таких ситуаций была введена процедура банкротства физических лиц. И она действительно работает!

Жительница Саратова Оксана М. столкнулась с необходимостью прохождения процедуры банкротства вынужденно. Женщина выступила поручителем по кредиту, который брал ее близкий друг. Речь шла о крупной сумме - порядка 7 млн рублей. Но, как говорится, что-то пошло не так. Должник пропал в неизвестном направлении. Выплаты не производились, и представители банка обратились в суд. В итоге обязанность погасить сумму кредита возложили на трех поручителей. Однако из них официально работала только Оксана. Поэтому в рамках исполнительного производства с нее стали удерживать 50% от заработка.

- Официально я получаю минималку. Общий доход чуть повыше, конечно, около 20 тысяч. Но я живу одна с сыном, поэтому даже та сумма, которую я выплачивала, для меня очень ощутима, - рассказывает Оксана.

История с кредитом приключилась еще в 2011 году. С того времени минимальный размер оплаты труда постоянно рос. Удерживаемая сумма также увеличилась с 2300 до 4400 рублей.

- Я поняла, что не расплачусь с этим кредитом до конца жизни. Тем более что по-прежнему выплачивала его одна. Выхода из ситуации не видела. О банкротстве физических лиц, конечно, слышала, но в СМИ была противоречивая информация по этой процедуре, поэтому считала, что она не для меня, - продолжает Оксана.

Помог женщине случай. Друзья предложили «по знакомству» проконсультироваться с адвокатом. После разговора с юристом должница поняла, что банкротство может исправить ее ситуацию.

- Это не очень дешево, меня предупредили, что надо будет потратить 120-140 тысяч рублей. Правда, выплаты необходимо проводить в течение года - именно столько длится процедура банкротства. Но в моем случае вышло не так дорого, я выплатила около 120 тысяч рублей. Решение суда о признании меня банкротом состоялось в декабре прошлого года, - поделилась Оксана.

С того времени женщина освобождена от обязанности выплачивать чужой долг. Правда, в течение пяти лет, если она захочет взять кредит, то обязана будет предупредить банк о своем банкротстве. Но это не значит, что деньги ей не выдадут - решение будет принимать финансовое учреждение.

- А через пять лет, фактически, начнется жизнь с «чистого листа», - радуется Оксана.

Банкротство может действительно стать выходом из сложной финансовой ситуации. Но, принимая решение, необходимо взвесить плюсы и минусы получения статуса финансовой несостоятельности.

- Это не бесплатная процедура, и для кого-то сумма затрат может быть существенной, - рассказали «Комсомолке» в юридическом центре «Нетдолгофф», специализирующемся на банкротстве физических лиц. - Поэтому необходимо соотнести затраты и теоретическую выгоду. Также во время процедуры банкротства, которая длится около года, гражданин не сможет проводить сделки с имуществом, как покупку, так и продажу или передачу в залог, не сможет выступать поручителем и даже распоряжаться деньгами на собственном банковском счету. Кроме того, суд может установить запрет на выезд за границу, но это происходит в крайне редких случаях.

Есть и некоторые другие ограничения. Но плюсы, в зависимости от ситуации, могут полностью перекрыть все указанные недостатки.

- Если человека признали банкротом, то он автоматически освобождается от всех требований кредиторов, вне зависимости от того, о каких суммах идет речь. Жизненные ситуации бывают разные. Иногда люди становятся заложниками действий третьих лиц, как в случае с Оксаной. Иногда мы сами допускаем ошибки, или что-то меняется в жизни - подводит работа, здоровье, из-за этого теряется возможность, к примеру, выплачивать ранее взятые кредиты. Главное - не отпускать ситуацию на самотек и проконсультироваться со специалистами, которые расскажут обо всех преимуществах и недостатках получения статуса финансовой несостоятельности, помогут сориентироваться в конкретной ситуации, - советуют в центре «Нетдолгофф».

Еще в юридической фирме советуют не доверять решение такого важного вопроса людям, которые с ходу обещают избавить от всех проблем. Каждый случай необходимо изучить отдельно, чтобы выработать максимально выгодный для гражданина план действий. Именно такой подход к клиентам выбирают в юридическом центре «Нетдолгофф», который оказывает весь спектр услуг, связанных с оформлением банкротства физических лиц и оказанием юридической помощи должникам. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фирмы - netdolgoff.ru.

- Из любой ситуации есть выход. Не всегда это банкротство. Но в любом случае, нельзя махнуть рукой на свои долги и жить как ни в чем не бывало. Это только усугубит проблему. Лучше решение этого вопроса не откладывать, - заявляют юристы «Нетдолгофф».

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