«Нота» зазвучала фальшиво

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-15T09:51:37+03:00

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Не бывает, пожалуй, ни одного дня, когда сотрудникам областного МЧС не приходится выезжать по случаю очередного пожара. Соответствующие заголовки в СМИ уже воспринимаются равнодушно, если только не случилось что-то из ряда вон выходящее. Например, пожар в знаменитом доме с кариатидами, доме инженера Яхимовича, всколыхнул общественность. Благо, объект пострадал несильно и Саратов не лишится одного из своих самых узнаваемых зданий. Но одно подобное ЧП просочилось через информационную повестку незаметно, и на наш взгляд, это незаслуженно. В конце июля в результате пожара оказалось практически полностью уничтоженным здание по адресу: улица Большая Горная, 13 - объект культурного наследия. По предварительным причинам, это произошло в результате поджога. Виновники пока не названы.

Впрочем, будем откровенными, вероятность того, что их установят, ничтожно мала. Поэтому остается только поздравить руководство одной из самых крупных строительных фирм нашего региона - «Шэлдом». Организация занимается освоением территории, на которой в том числе располагается сгоревший культурный объект. Неподалеку от него строится ЖК «Нота». Неожиданный пожар открывает для компании новые возможности, и с учетом престижности района вполне перспективные. Но это все только догадки, которые в случае своего подтверждения грозят «строительному зубру» крупным скандалом и серьезными имиджевыми потерями…

«Комсомолка» подготовит обращение к прокурору области Сергею Филипенко с просьбой взять расследование поджога на личный контроль.

Деление на три

Судя по графике, расположенной на официальном сайте «Шэлдома», ЖК «Нота» - это многоэтажка сродни обычным свечкам, ну разве что выглядит слегка более аккуратно за счет скругленных углов. В качестве форы можно назвать выгодное расположение в центре Саратова, неподалеку от набережной. Но около года назад жилищный комплекс рекламировался компанией по-другому. На графике были изображены не одна, а сразу три многоэтажки, имеющие форму четырехлистника. Перерисовать проект пришлось после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство отправилось в Арбитражный суд Саратовской области с намерением аннулировать сделку об аренде земельного участка между администрацией города и компанией «Шэлдом».

Наверное, здесь следует рассказать предысторию об участке земли под «Нотой». Когда-то территория была отдана без разрешения на возведение капитальных строений. Здесь располагалась стоянка. Но после некоторых манипуляций с передачей права аренды от собственника к собственнику произошло ненавязчивое изменение вида разрешенного использования земли на строительство офисов, а потом с офисов на много-

этажные дома…

Такие кульбиты прокуратура не оценила. Но суд требования ведомства не поддержал. Однако, по всей видимости, строительным магнатам пришлось в срочном порядке привести в соответствие свои планы с тем, что позволено компании по документам. Аппетиты пришлось подсократить. Количество «нот» уменьшилось втрое.

Как только прокуратура обратила внимание на ЖК «Нота», три многоэтажки в графике на сайте «Шэлдома» чудесным образом трансформировались в одну

«Свечной заводик»

Есть в этом вопросе и другая сторона. Не так важно, три многоэтажки вырастут или одна. Еще менее значимо, какую форму они будут иметь. ЖК «Нота» - образец типичной точечной застройки Саратова, когда в исторической части города, где нет высотных зданий в принципе, появляются высокие «свечки». Подобная серая типовая застройка, да еще и на окраине, на берегу Волги, наглухо закрывает панорамный вид на город. Понятное дело, что застройщик в погоне за выгодой может пойти и не на такое. Кто знает, не обрати прокуратура внимания на этот скандальный ЖК, может, там и появились бы пресловутые три многоэтажки. А потом - ну не сносить же? Тем более, как правило, еще на этапе строительства немалая часть квартир уже распродается. Есть вероятность, что власть побузит и успокоится, чтобы не увеличивать число обманутых дольщиков.

А еще точечная застройка опасна отсутствием подготовленной инфраструктуры. Впрочем, таким изыском не могут похвастаться и некоторые новые микрорайоны, но это отдельная тема. Огромные «свечки», которые впихиваются на любые свободные площадки, каких-либо житейских удобств не подразумевают по умолчанию. Хорошо еще, если с нагрузками справятся коммуникации. Не секрет, что в Саратове эта проблема острая. А потому не раз случалось, что новая многоэтажка отнимает воду у соседей или перегружает сток, заставляя канализацию вытекать в обратную сторону - в квартиры.

Если коммунальных проблем удалось избежать, это еще не значит, что все хорошо. Когда в новые много-

этажки заселяются счастливые обладатели квартир, многие из которых являются также автовладельцами, возникает проблема с парковочными местами. От безысходности (и, будем честными, низкого уровня воспитания) люди бросают свои машины как попало, перекрывая тротуары, разбивая бордюры, портя газоны.

Отдельная история - социальная инфраструктура. Если в старых микрорайонах, где неожиданно начинают расти высотки, школы и садики перестают справляться с количеством детей, то новым образовательным учреждениям взяться попросту неоткуда - на строительство социальных объектов по всем нормам площадок уже нет.

Будем справедливыми, по отношению к ЖК «Нота» актуально не все из перечисленного.

- Особого исторического вида здесь нет, - считает известный саратовский краевед Денис Жабкин. - Проблема больше в уплотнении населения в данном месте, что дополнительно нагружает транспортную и социальную инфраструктуру.

Зато размещение «свечки» на краю Глебучева оврага ведет к другой проблеме, о которой, узнав о планах «Шэлдома», заявили эксперты из Саратовского технического университета. Участок под домом находится в оползневой зоне, поэтому строить там, по мнению специалистов, попросту опасно.

Только бизнес

Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять: строителями, которые не останавливаются ни перед чем ради возможности повыгоднее воткнуть куда-то очередную многоэтажку, движет желание заработать. Очевидно, именно поэтому один за другим горят расселенные дома в Заводском районе. С завидной периодичностью вспыхивает территория старого элеватора. Сгорают такие объекты, как дом на Большой Горной, 13.

Да и генеральный директор компании «Шэлдом» Байтемир Шамхалов недавно заявил, что каждый проект должен приносить прибыль. Такое умозаключение он изложил в своем послании (обществу, власти, правоохранительным органам?) по ситуации с обманутыми дольщиками. Де проблема-то с ними острая, но привлекать добросовестных застройщиков к ее разрешению нельзя, так как такие компании-«добровольцы» могут обанкротиться.

- Сегодня для цивилизованных застройщиков ситуация плохая со всех сторон, - жалуется Байтемир Шамхалов и подчеркивает, что в «Шэлдоме» такая политика: от запятой до запятой компания соблюдает закон.

Судя по всему, застройщик так и представляет себя «в белом». Но у цивилизованных компаний условия, предлагаемые клиентам, не меняются на лету и только после вмешательства прокуратуры.

Да что ЖК «Нота», это далеко не единственная дурно пахнущая история, связанная с «Шэлдом». Можно вспомнить строительство ЖК «Ямайка», когда фирма начала возводить дома менее чем в двух метрах от запланированных «свечек» другой организации. Или многоэтажка у сада «Липки», которая так и не появилась благодаря твердой позиции муниципальной власти, отстоявшей право саратовцев на исторический вид города в суде. И многое другое.

Пожар на Большой Горной может открыть новые перспективы для освоения земельного участка. Фото сайта ЧП-Саратов

Конечно, есть проверенный метод. Вспомнить ту же историю с земельным участком «Сеноман» - лакомый кусочек земли был уведен из муниципальной собственности, а затем незаконным путем оказался в собственности компании «Шэлдом», которая выкупила его по значительно заниженной цене. Суд признал договор купли-продажи недействительным. Чтобы не возвращать участок, на котором уже выросли многоквартирные дома, компании пришлось передать в собственность города 70 квартир. Журналисты моментально окрестили такой поступок «откупом».

Не исключено, что благодаря новому проблемному участку муниципальный жилой фонд Саратова пополнится очередным количеством квартир в шэлдомовских домах. И сыграет-таки компания свою «Ноту». А «Комсомолка» продолжит пристально следить за развитием событий.