Николай Панков извинился перед обманутыми дольщиками за чиновников

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T15:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков раскритиковал чиновников за работу с обманутыми дольщиками.

Сегодня Панков побывал на объекте ЖК «Южный» в Заводском районе Саратова. Он провел встречу с дольщиками, которые вложились в покупку квартир одного из «домов Абасова». Как оказалось, стройплощадка практически заброшена и начинает превращаться в несанкционированную свалку.

Некоторые из приглашенных на встречу чиновников опоздали, Николай Панков счел это показателем работы некоторых представителей власти. Он напомнил, что накануне губернатор Валерий Радаев потребовал найти тех чиновников, которые выдавали земельные участки.

- Они испугались, — предположил депутат.

Во время общения с дольщиками и властями Николай Панков несколько раз отметил, что много лет назад Вячеслав Володин нашел инвестора для строительства гидротурбинного завода на месте бывшей взлетной полосы авиазавода. Позже тут планировалось построить детский садик. Однако всякий раз землю никто не выделял, но коммерческой организации 5 гектаров были выданы с легкостью.

В связи с этим гидротурбинный завод был построен в Балакове, а детские сады — в других районах Саратова.

- Я хочу видеть того чиновника, кто из года в год противодействовал созданию тут завода и садика, — сказал Николай Панков.

Он также удивился, почему выходит так, что какие-то организации запросто получают землю, хотя обычно этот процесс сопровождается значительными трудностями.

- Нельзя относиться безответственно, выделять землю росчерком пера, не приехав сюда, — возмутился он.

При этом депутат Госдумы напомнил, что все начинается с мелочей, а в итоге может привести к уголовным делам. Особенно актуально это сейчас, когда к проблеме обманутых дольщиков активно подключились правоохранители. В частности, прокурор области Сергей Филипенко занял позицию «За чистоту рядов» и обещал всяческое содействие в расследовании дела Абасова, в частности.

Кроме того Николай Панков заявил о важности зафиксировать число дольщиков. Сейчас представители инициативной группы сказали, что имеются 47 проблемных квартир, то есть тех, за которые заплачены деньги. При этом в материалах уголовного дела проходят 55 квартир.

Депутат напомнил случаи, в частности, в Балакове, когда число обманутых дольщиков начало расти. Предположительно, это были «подставные» граждане, которые пытались таким образом получить некую выгоду.

Примечательно, что на встречу прибыл представитель владельца земельного участка «Саратовстройинвест». Он не смог ответить ни на один вопрос депутата, заявив, что не владеет ситуацией. Николай Панков отметил, что все вопросы должны решаться исключительно в рамках законодательства, однако самое важное — не оставить людей наедине с проблемой и защитить их права.

Во время общения депутат принес дольщикам извинения за прежние действия властей и предложил организовать еще одну встречу. Жители, в свою очередь, пригласили его на шашлыки, прямо на это же место. Николай Панков с готовностью принял предложение, пообещав привезти мясо — баранину.