Пострадавших не было: В полиции опровергли возможные жертвы в национальном конфликте под Дергачами

Полиция предотвратила конфликт. Кадр из видео в соцсетях

Ситуация с массовой дракой в Дергачевском районе Саратовской области останется на контроле правоохранителей.

Как рассказала «КП-Саратов» руководитель пресс-службе ГУ МВД области Анастасия Захарова, драки допущено не было.

- Нет пострадавших, тем более убитых. Жертв там нет вообще! — подчеркнула она.

При этом некоторые высказывания в соцсетях сообщают даже о некоем убитом молодом человеке.

Конфликт, по словам жителей Дергачевского района, начался за несколько дней до субботы, когда возле местного военкомата подрались представители курдской и казахской диаспор. Якобы, на одного из них напали, избили, что привело к нарастанию конфликта, что и вылилось в массовое противостояние.

Однако в полиции заверили, что не было допущено даже прямых столкновений между сторонами конфликта. Хотя в противостоянии приняли участие порядка 150 человек.

Напомним, ЧП случилось возле села Тимонино, куда якобы представители одной стороны приехали, вооруженные палками и другими подручными предметами. Однако они получили отпор, а ситуацию сгладило присутствие полиции.

На официальных страницах администрации Дергачевского района в соцсетях пока нет никакой информации о конфликте. Местные жители, представители казахской и курдской диаспор, напротив, тему обсуждают весьма оживленно, не стесняясь в нелестных выражениях в адрес оппонентов.