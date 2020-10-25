Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 октября: известна дата поставки партии лекарства от covid-19

Во вторник на саратовский аптечный склад поступит лекарство от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро 24 октября стало известно о 191 случае заражения коронавирусом в Саратовской области.

Всего с начала пандемии в регионе общее число заболевших составило 19163, выздоровели 12799, за сутки 114.

Число заражений в Саратовской области

Основная масса пациентов приходится на Саратов — 116, 17 в Балаковском районе, 13 в Энгельсском, еще в 15 районах по шесть случаев и меньше.

Большинство это граждане старше 60 лет, таковых 56 человек, 47 от 50 до 59 лет, 41 от 40 до 49 лет, 22 от 30 до 39 лет, 13 от 20 до 29 лет, двум от 18 до 19 лет, один в возрастной группе от 15 до 17 лет, девятерым не исполнилось и 14.

Новая инфекция сегодня унесла жизнь 50-летнего мужчины, который сначала лечился на дому, а потом его перевели в госпиталь. Но полиорганная недостаточность нарастала, его перевели в реанимацию. Врачи делали все возможное, болезнь оказалась сильнее.

Еще один житель Саратовской области скончался от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Лекарство от коронавируса «Коронавир» поступит на саратовский аптечный склад во вторник. Тогда же прибудут антибиотики и другие лекарства, которые помогают при лечении новой инфекции. Об этом директор учреждения Елена Иванова рассказала председателю правительства Роману Бусаргину во время визита.

Роман Бусаргин узнал о поставках «Коронавира»

Заместитель председателя правительства Саратовской области - министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов сообщил, что в течении следующей недели в аптеки Саратовской области увеличат поставки лекарств.

Он призвал граждан не покупать лекарства впрок, а себе, на один - два курса лечения.

Местные жители продолжают жаловаться на нехватку лекарств. Ольга Ступак рассказала о резком повышении цен на антибиотики. Она попросила властей посодействовать в решении этой проблемы.

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