По секрету о бизнесе: как получить бесплатную консультацию в Центре «Мой бизнес»?

Эксперт Марина Кабанова дает консультацию в 2019 году. Фото предоставлено Центром "Мой бизнес"

Итак, решение принято! Открываем свой бизнес и начинаем новую интересную жизнь.

И в этот момент обычно появляется самый главный вопрос: А с чего, собственно, начинать?

У неопытного предпринимателя на старте проекта появляются десятки и сотни проблем, вопросов, затруднений, о которых еще несколько дней назад и мысли не возникало. Какую правовую форму выбрать для будущей деятельности? Как зарегистрироваться? Какая система налогообложения наиболее выгодна? Где найти подходящих сотрудников?

Согласитесь, такие трудности в самом начале пути могут кого угодно отпугнуть от воплощения в жизнь мечты о собственном деле. Однако отчаиваться не стоит. В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области новоиспеченные бизнесмены и даже те, кто еще только задумывается об этом, могут получить исчерпывающие советы от экспертов в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным.

.

- Физические и юридические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства, могут получить бесплатные консультации у наших экспертов, – рассказала главный специалист-консультант Центра Ксения Пяткина.

Самое первое – записаться на консультацию. Это можно сделать тремя способами:

1. позвонить по телефону горячей линии 88003014364. Оператор внимательно выслушает вопрос, поможет сориентироваться, запишет контакты и передаст номер заявителя нужному эксперту.

2. заполнить заявку на получение консультации по ссылке https://saratov-bis.timepad.ru/event/1298432/

3. зарегистрироваться через соцсети, например, на странице mybiz64 в Instagram.

.

Далее следует ждать совета эксперта, который обычно перезванивает в ближайшее время и общается в удобном формате: по телефону, через Skype или мессенджер.

- Популярностью пользуются личные встречи. По средам в Центре проходит День больших консультаций. Граждане могут прийти к нам, в индивидуальном порядке переговорить со специалистом и получить исчерпывающую информацию по своему вопросу, – рассказала Ксения Пяткина.

.

Всего есть шесть направлений, по которым можно получить бесплатные консультации – четыре по каждому, то есть в общей сложности до 24 раз обратиться к экспертам.

Это: финансовое планирование, правовое обеспечение деятельности, подбор персонала, маркетинг и бизнес-планирование, маркировка, а также smm и продвижение в интернете.

Кто же работает экспертами в Центре? Это партнеры Центра предпринимателя «Мой бизнес», опытные и высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы вместе искать ответ на самый каверзный вопрос и решать сложные задачи.

Светлана Воронкова, Ольга Калинкина, Инна Карпухина, Илья Макейчев, Анна Либерман, Марина Кабанова, Юрий Почтарев. Все они эксперты в своей области и хорошо известны как грамотные специалисты.

После того, как консультация получена, сотрудники ЦПП проверяют степень удовлетворенности получателя услуги выборочным обзвоном.

- Все, кого мы опрашиваем, остаются довольны полученными консультациями. Эксперты помогли найти решение, показали выход из затруднительной ситуации. Направили в нужное русло, – рассказала Ксения Пяткина.

.

С начала 2020 года Центр предпринимателя «Мой бизнес» оказал 3,9 тыс. консультаций. Наибольшей востребованностью пользуются юридические и бухгалтерские консультации. Третье место занимает направление smm.

Одним из получателей консультационных услуг в сфере кадрового делопроизводства является Дмитрий Селезнев, семейный врач, руководитель многопрофильного противоболевого медицинского центра «Клиника доктора Селезнева». Он поделился своими впечатлениями от получения услуг Центра поддержки предпринимателей.

- Меня интересовал вопрос оптимизации численности штата сотрудников и возможность привлечения к работе дополнительных специалистов однократно. В связи с этим, стояла задача грамотного оформления трудовых отношений и соответствующей кадровой документации. Консультация полностью оправдала мои ожидания и дала ответы на те вопросы, которые мне необходимо было решить. Мы пересмотрели устоявшуюся «схему» работы с коллективом, выявили необходимость отказаться от нескольких штатных единиц и, вместо этого, привлечь дополнительных специалистов на новых, выгодных обеим сторонам условиях. Могу отметить, что, не являясь специалистом в данной сфере, бывает довольно сложно решить какие-то возникающие задачи, а на консультации как раз можно получить понимание того, как правильно действовать в той или иной ситуации, исходя из потребностей организации, – рассказал Дмитрий Селезнев.

Итак, если все действительно решено, то мелкие сложности не могут помешать начать свой бизнес. Особенно, если своим опытом и ценными советами поделятся настоящие профессионалы в Центре предпринимателя «Мой бизнес», осуществляющего свою работу при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.