Не приговор

В пресс-центре "КП-Саратов" прошел круглый стол в преддверии Всемирного дня борьбы с раком груди Фото: Александр Уриевский

Ежегодно во всем мире 15 октября отмечают День борьбы против рака груди. Дату сложно назвать праздником в прямом смысле. Все же главная цель - призвать женщин внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить обследования у специалистов и не бояться лечения.

Саратовская область статистически не отличается от российских и мировых показателей по заболеваемости раком груди. Число практически стабильно на протяжении уже нескольких лет.

- Имеется небольшое увеличение, но до этого был год, когда было снижение, поэтому все варьируется вокруг одних и тех же данных. Если в 2019 году это 1408, то в 2018-м - 1219, в 2017-м - 1313. Есть положительная тенденция - пациентов на начальных стадиях встречается все больше и больше, около 78%. В мире, в России те же цифры. Неуклонного роста рака молочной железы сейчас нет, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова.

Заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова Фото: Александр Уриевский

Обнаружение заболевания на ранней стадии всегда гарантирует положительный результат при лечении. В этом случае можно выполнить органосохранные операции, ограничиться небольшим объемом лекарственной, лучевой терапии.

- Первую стадию можно вылечить окончательно, вторую стадию придется наблюдать, и здесь возможны рецидивы. Что касается 3-й и 4-й стадий, тут придется поработать, и конечный результат будет зависеть не столько от искусства врача, сколько от других факторов, например биологического подтипа опухоли. Но, резюмируя, могу сказать, почти 80% пациентов можно вылечить, - сообщил заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Геннадий Наянов.

Заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Геннадий Наянов Фото: Александр Уриевский

Специалисты подчеркивают, что женщина должна регулярно проводить самообследование молочных желез на наличие уплотнений, выделений из соска, присутствия асимметрии.

- Также могут быть самостоятельные изменения на соске, наличие раневой поверхности, внешние изменения кожи молочной железы - это любые высыпания, покраснения, шелушения, кровоточивость. Следует обратить внимание на наличие при осмотре асимметрии и узелковых уплотнений. Все эти признаки являются тревожным звонком, - рассказал врач хирург-онколог дневного стационара № 4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Денис Дудочкин.

Врач хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Денис Дудочкин Фото: Александр Уриевский

Как считают специалисты, самообследование необходимо проводить ежемесячно. Нужно выбрать один определенный день и в первую неделю менструального цикла обследовать руками свою грудь перед зеркалом в положении стоя, а также обследовать и лежа.

- Помимо обязательного самообследования, необходимо обращать внимание на бюстгальтер - тесное белье способствует нарушению кровообращения в зоне груди. Необходимо носить более свободное белье, которое не сдавливает грудь. Нужно быть в курсе своей наследственности и помнить о наследственных факторах. Если в семье есть родственники, которые имеют это заболевание и другие злокачественные патологии, то необходимо более прицельно относиться к своему здоровью, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, выбирать грудное вскармливание для своих детей, планировать беременность и избегать абортов, обязательно раз в год проходить профосмотры в смотровом кабинете, - считает заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова Фото: Александр Уриевский

Наследуется заболевание, как правило, по материнской линии. Если говорить о раке молочной железы, то степень родства должна быть следующей: мама - тетя - бабушка.

- Если у бабушки был рак пищевода, то это никак не повлияет на развитие рака молочной железы у внучки. По статистике, всего 5-10% всех случаев рака молочной железы обусловлено мутантным геном BRCA1. Однако если женщина является его носителем, то риск развития рака молочной железы для нее составляет 50-80%. Влияют на онкозаболевание гормональные факторы. К ним относятся поздняя менопауза, поздние первые роды, аборты, отсутствие грудного вскармливания. Косвенно влияют на появление болезни склонность к ожирению, сахарному диабету, то есть метаболические нарушения в организме, - подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова.

Чтобы снизить число неблагополучных исходов при лечении рака молочной железы, проводится скрининг, который нацелен на выявление злокачественных новообразований, когда еще нет клинических проявлений заболевания. Он выявляет и факторы риска у женщин.

- Проведение скрининга ведет к снижению смертности, раннему выявлению рака молочной железы. Скрининг проводится на основе маммографического метода. Маммография входит в России в первый этап диспансеризации. Стоит отметить, что с 18 лет женщина должна ежегодно проходить профилактический осмотр. Диспансеризация проводится до 39 лет раз в три года, а с 40 лет ежегодно, и маммография входит в обязательный первый этап диспансеризации в возрасте с 40 до 75 лет с периодичностью раз в два года, - отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова.

В настоящее время в Саратовской области доступны все методы лечения рака молочной железы, которые зарегистрированы на территории РФ и есть в мире: лекарственная и гормонотерапия, хирургическая и радиологическая помощь. Также имеется и необходимое современное оборудование.

- Мы лечим так, как рекомендовано противораковыми союзами, и для этого у нас есть все. Лучевая терапия у нас стоит на серьезном европейском уровне. Применяются все самые современные методики облучения в союзе с хирургами, которые размечают ложе опухоли, и мы направляем туда большую дозу лучевой терапии. Все у нас возможно, и мы на высоте, - рассказал заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Геннадий Наянов.

При хирургической помощи в Саратовской области также используются все самые современные мировые наработки.

- Если раньше первым этапом назначалась пациенту предоперационная химиотерапия, то благодаря внедрению иммуногистохимического метода исследования было выяснено, что не всем она показана. Поэтому первый этап диагностики в этом случае - трепанбиопсия. Это малоинвазивное оперативное вмешательство, позволяющее установить подтип опухоли, благодаря которому именно для конкретного пациента назначаются необходимые лекарства, то есть индивидуально. С лечебной целью выполняются все возможные оперативные вмешательства на молочной железе и дополняются лимфодиссекцией - удалением лимфатических узлов при наличии в них метастатического поражения. Всеми методиками мы владеем, - рассказал хирург-онколог дневного стационара № 4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Денис Дудочкин.

Рак молочной железы - одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Между тем грудь - это символ женственности, красоты, здоровья. Именно поэтому, как считают специалисты, вопрос лечения недуга для медиков всегда стоял остро. Сейчас выбор лекарств для этой категории пациентов самый большой, а вариантов лечения заболевания около 5 тысяч. Женщина также может стать матерью, хотя ранее это было невозможно без криоконсервации биологического материала. Беременность может нести определенные риски, но все это контролируется специалистами.

Очередного этапа развития онкологической службы медики ждут в связи с открытием нового онкоцентра, который сейчас строится в Саратове. Помимо новых площадей, появится возможность принимать на работу дополнительных врачей-онкологов, и таким образом будет оптимизирована нагрузка на одного специалиста.

Появится новое, более современное оборудование, которое позволит делать полный спектр обследований в Саратовской области. Пациентам не нужно будет ехать в другой город или регион. Мы сможем применять радионуклидную терапию, чего тоже нет сейчас в регионе. Будет лучевая терапия более высокого и точного уровня. У нас приличный европейский уровень, но у нас не весь набор инструментов. Есть такие моменты, когда мы вынуждены отправлять пациентов по квоте в Москву. Благодаря новым возможностям поток этих пациентов в разы снизится.

С новым онкоцентром радиологическая служба дополнительно получит один низкоэнергетический ускоритель следующего поколения, прецизионный аппарат для брахитерапии, два высокоэнергетических ускорителя для радиохирургии, что позволит проводить радиохирургию головного и спинного мозга, поджелудочной железы, печени, легких, предстательной железы. Сейчас наши пациенты за данным лечением вынуждены обращаться в федеральные центры. Поступит позитронно-эмиссионный комплекс с собственным циклотроном. Циклотрон позволит нарабатывать весь спектр диагностических радиофармпрепаратов, следовательно, опять нашим пациентам не придется обращаться за помощью в другие регионы. Например, чтобы пройти ПЭТ-КТ с метионином, сейчас нужно ехать в Санкт-Петербург. Пока трудно придумать что-либо, чего у нас не будет, - сообщил заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Геннадий Наянов.

Между тем медики просят не отвергать помощь поликлиник по месту жительства, где существуют специализированные кабинеты. Врачи помогут визуально обнаружить признаки заболевания и направить при необходимости на дополнительное обследование.

- У нас в регионе в прошлом году более 200 тысяч женщин прошли маммографическое обследование, в 9,8% случаев выявлена патология молочных желез. У 52,3% рак молочной железы выявили при профилактических осмотрах, когда жалоб пациентки еще не предъявляли. Призываем женщин не бояться обнаруженных новообразований, а сразу идти к специалисту. Бывают ситуации, когда женщины 2, 3, 6 месяцев назад у себя что-то заподозрили или обнаружили, но страх помешал вовремя обратиться к врачу, - подчеркнула заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова.

Помогают обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии дни открытых дверей в областном онкологическом диспансере. Ближайшая акция состоится в эту субботу, 17 октября. Время приема - с 9.00 до 15.00 по предварительной записи по телефону 39-44-20. При себе необходимо иметь паспорт, медполис, СНИЛС, результаты предыдущих обследований (при наличии).

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