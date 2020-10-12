Погода в Саратове: наступила последняя неделя бабьего лета

Бабье лето еще немного порадует саратовцев теплой погодой Фото: Екатерина Семенова

В Саратове продолжается бабье лето. Однако, как сообщили в областном Гидрометцентре, это будет последняя неделя теплой погоды.

- Впереди — настоящая осень, — отметила заместитель руководителя Гидрометцентра Светлана Цветайло.

До конца недели сохранится тепло Фото: Екатерина Семенова

На этой неделе, до воскресенья 18 сентября, будет тепло, без осадков. Облачность переменная, но по ночам небо прояснится, поэтому температура будет снижаться.

Столбик термометра днем покажет +16...+21 градус в первой половине недели, +17...+23 градуса — во второй. Ночью будет +4...+9 градусов в первой половине и во второй — до +7...+12 градусов. Однако в пониженных местах значительно холоднее, в некоторых районах возможны заморозки на почве.

- Суббота станет самым теплым днем этой недели, — рассказала Светлана Цветайло.

Суббота - самый теплый день на этой неделе Фото: Екатерина Семенова

Такая погода связана с прохождением антициклона. Однако в воскресенье его влияние ослабеет и немного похолодает. В понедельник температура снизится уже заметно. Днем столбик термометра покажет +6... +11 градусов, а ночью местами возможно до -5 градусов.

Осадков по-прежнему не прогнозируется. Поэтому чрезвычайно высокая пожарная опасность сохраняется. Действительно, в Саратовской области бушуют лесные пожары.

Светлана Цветайло предупредила, что такая перемена погоды связана с понижением давления, что может неблагоприятно отразиться на метеозависимых людях.

Метеозависимым людям стоит опасаться перепадов атмосферного давления Фото: Екатерина Семенова

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