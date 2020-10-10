На других посмотреть и себя показать: как отправиться в бизнес-миссию?

В 2019 году представители 72 компаний Саратовской области приняли участие в бизнес-миссиях

Развитие, рост и расширение — это то, о чем мечтает любой владелец бизнеса. Однако на пути к реализации подобных задумок может встать немало проблем, например, поиск новых клиентов или партнеров. Особенно, если хочется выйти на рынок другого региона.

Помочь в этих вопросах может Центр предпринимателя «Мой Бизнес», который организует бизнес-миссии в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Это коллективные деловые поездки предпринимателей в другой регион.

Для делегации составят деловую программу, которая включит в себя двусторонние b2b встречи с представителями бизнес-среды региона – принимающей стороны. Заранее планируется посещение региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса — торгово-промышленной палаты, центра развития бизнеса, техно-парка и так далее. То есть вы можете найти себе потенциального партнера, расширить рынок сбыта, обменяться опытом и определить для себя дополнительные пути инвестиций.

Для делегации будет составлена деловая программа поездки

Узнать о поездках можно на сайте Центра «Мой Бизнес». Для этого нужно вбить в поисковой строке «Центр предпринимателя «Мой Бизнес» Саратов», кликнуть по первой ссылке. Вы пролистываете страницу до заголовка «Новости нашего центра». Перед вами появится анонс мероприятия. Сейчас ближайшее из них — поездка во Владимир, она пройдет с 12 по 13 ноября.

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После краткого описания содержания миссии указана ссылка, по которой нужно перейти для регистрации.

В заявке нужно указать вашу сферу деятельности, написать о своей организации, какие потенциальные партнеры вам нужны. Важно — поехать могут максимум десять человек. Кого взять, решают по дате подачи заявки и полноте предоставленной информации. Часто бывает, что тот регион, куда планируется мероприятие, дает запрос на какие-то определенные мероприятия. Поэтому не стоит расстраиваться, если вас не взяли, для вас это могло быть абсолютно неактуально.

Можно и не заходить на сайт, а ввести такой же поисковой запрос в группе в соцсети «Вконтакте».

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Если вас интересуют итоги поездок — их можно найти на сайте через поиск или пролистать паблик.

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Отметим, что такие мероприятия проводятся с 2019 года. В прошлом году 72 компании из Саратовской области посетили Самару, Нижний Новгород, Чебоксары, Оренбург, Астрахань, Липецк, Воронеж, Волгоград, Ульяновск, Тамбов.

В этом году предприниматели уже ездили в Самару, Нижний Новгород, Пензу.

Есть и другой вид миссий - когда предприниматели из других регионов сами приезжают в Саратовскую область. Например, 16 октября в Саратов приезжает делегация из Воронежской области. Это предприниматели, которые работают в различных сферах — пищепром, минеральные удобрения, переработка шин, полиэтиленовых запчастей, логистика.

- Я принимала участие в бизнес-миссии в Самару. Мы занимаемся видеоуслугами, снимаем преимущественно корпоративные фильмы. Производственные предприятия могут быть нашими потенциальными клиентами, поэтому я решила поехать, узнать, могу ли начать сотрудничество. Сейчас веду переговоры с теми, с кем познакомилась. Интересно было посмотреть, как бывает в других регионах, какие есть стартапы в соседнем регионе, почерпнуть идеи, — поделилась Светлана Дедова, владелец студии видеопроизводства «Офис Фильм».

Предприниматели из разных городов всегда найдут темя для обсуждения

Дополнительную информацию о поездках можно получить по телефону: (8452) 24-54-78 (доб. 134). Это контакт Елены Шляпниковой, главного специалиста отдела ЦПП. Бизнес-миссии организуются при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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