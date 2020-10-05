Коронавирус в Саратове, последние новости: горожан спасали столичные медики и прокуроры

Коронавирус в Саратовской области не отступает, медики борются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нервной сделал прошедшую неделю коронавирус в Саратовской области. За семь дней скончались от него сразу 13 человек. Жители провели неделю в ожидании второй волны. Беспокоились не зря — уровень заболеваемости вырос. Если в понедельник, вторник, среду цифры были для горожан привычные — чуть больше 100 заразившихся COVID-19, то уже с четверга данные перестали быть обычными: 1 октября — 127 заболевших, 2 октября — 129, 3 октября — 135, 4 октября — 128, 5 октября — 135.

Чиновники поспешили успокоить — увеличение числа больных коронавирусом произошло за счет постояльцев Балашовского дома престарелых. Там у 86 человек тест показал положительный результат. Спокойнее не стало даже после того, как председатель правительства области Александр Стрелюхин призвал уволить руководителя учреждения, отметив, что таких ситуаций быть не должно.

- Ситуация совершенно не меняется — в транспорте, в магазинах, в общественных местах. Плохо, очень плохо! В сентябре число госпитализированных с пневмонией и подозрением на коронавирус в два раза выше, чем в июле — августе! Вдумайтесь в эту цифру! Во всех организациях руководители должны лично следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Если не хотят — убеждайте! Если не поможет — наказывайте, — потребовал Стрелюхин.

Убеждают и наказывают. Все прошедшую неделю саратовский Минтранс боролся с непокорными, устраивая рейды.

- К сожалению, пассажиры пренебрегают масочным режимом. Бороться с этим тяжело. Мы проводим разъяснительную работу, — признался и. о. министра Иван Козаченко.

А вот на водителей уже стали составлять протоколы и направлять в суд. Сумма штрафа может достигать 30 тыс. рублей.

Какой-то безнадежностью пахнуло от последнего постановления саратовского правительства. Согласно документу, ограничения по коронавирусу в регионе продлили на неопределенный срок — нет четкого числа, когда закончатся страдания. На неспокойствие горожан повлияла и информация о развертывании дополнительных коек для больных коронавирусом. Министр Костин даже обратился к федеральным коллегам с просьбой вновь открыть «ковидный» госпиталь на базе горбольницы №3.

По его же просьбе в Саратове на прошлой неделе побывали ведущие специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

Они консультировали местных медиков, делились опытом.

- Особое внимание было уделено ведению пациентов с сочетанными патологиями, когда коронавирус катализирует основные и сопутствующие заболевания, резко увеличивая тяжесть состояния больного, — рассказали «КП-Саратов» в саратовском Минздраве.

Немного пошатнуло на прошлой неделе сферу образования: колледж искусств отправили на карантин до 13 октября. Учебный процесс в очной форме приостановили с 29 сентября в корпусах на Радищева, 14 и 22 из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Однако профильные чиновники полны оптимизма и уже заявили, что к дистанционному всеобщему обучению переходить не планируют.

- Мы научились соблюдать все требования Роспотребнадзора, которые необходимы для очного обучения. Тем не менее, накопленный весной опыт позволяет на неделю-две, например, полностью всему образовательному учреждению или отдельным классам перейти на дистанционный формат», — сообщила заместитель министра образования Ирина Чинаева.

Неравнодушие на прошлой неделе к системе образования проявила прокуратура. В некоторых образовательных учреждениях проверили соблюдение санитарных норм. В свое время на закупку обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, антисептиков, средств индивидуальной защиты из областного и местного бюджетов было выделено 340,7 млн рублей. С задачей справились не все. В общей сложности было выявлено 107 нарушений. Внесено 48 представлений. Не исключено, что именно благодаря недостаточному вниманию управленцев учебные учреждения закрывают.

Сейчас в Саратовской области на дистанционное обучение полностью перевели девять школ. Кроме того, виртуально занимаются 83 класса в 38 учебных заведениях.

Закрыты также один детский сад (поселок Сенная Вольского района) и 13 групп в 12 садиках – Балашовского, Энгельсского, Ивантеевского районов и Саратова. Коронавирус подтвержден у 39 детей и 16 педагогов.

В этой ситуации спокойными остаются только медики, так как уже привыкли. Впрочем, на прошлой неделе нагрузка на них увеличилась. Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов даже обратился к населению с призывом не звать «скорую помощь» напрасно.

- В последнее время много обращений, но оказывается вызов «скорой помощи» не имел оснований – нет угрозы жизни, почти нормальная температура. Поэтому такому пациенту необходимо обращаться к участковому. А из-за этого «скорая» работает с большой нагрузкой. Особенно сейчас, когда медикам приходится надевать средства защиты перед выездом, что удлиняет время прибытия, — сказал Шувалов.

Итак, минувшая неделя задала новые коронавирусные тренды. Их общая характеристика – жестче, быстрее, эффективнее. С результатами ознакомимся уже скоро. Пока же за минувшие семь дней заболели 861 человек, умерли — 13. Рекорд. Не последний.