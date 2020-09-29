В пруду в Саратовской области рыбаки выловили обувь с частью человеческой ноги Фото: СУ СКР по Саратовской области

В очередной раз забросив спиннинг подросток вытащил на берег кроссовок, в котором оказалась часть человеческой ноги. Рыбалка 29 сентября на пруду Большой Пьяный в Балашовском районе Саратовской области запомнится жителю Балашова и особенно его 13-летнему сыну очень надолго.

Пруд расположен между селами Красная Кудрявка и Тростянка. На рыбалку сюда из города отец с сыном приехали рано утром. Как рассказали «КП-Саратов» знакомые семьи, в ходе рыбалки они несколько раз меняли местоположение и в очередной раз заметив плавающий предмет недалеко от берега решили вытянуть его из пруда. Предмет оказался кроссовком, и вытянувший его удочкой мальчик не ожидал увидеть того, что было внутри обуви. А там оказалась человеческая нога, точнее, ее останки.

Отойдя от ужаса, отец позвонил в службу 112 и обрисовал ситуацию. На место выехали полицейские, представители Следственного комитета и водолазы облспаса.

Пруд достаточно большой, что осложняет поиски Фото: СУ СКР по Саратовской области

В обуви находился фрагмент ноги – ступня и кость голени, приблизительно до колена. Кость была уже без остатков мышечной ткани, и по виду определить, как долго она пробыла в пруду – невозможно. Сейчас этим занимаются эксперты-криминалисты СКР. Они также должны установить, каким образом нога была отделена от человека и исследовать биоматериал на совпадения с имеющейся базой данных для установления личности. Водолазы областной службы спасения весь день обследовали дно пруда, но пока об обнаружении других фрагментов тела ничего не известно.

- Будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в региональном СКР.

Со слов очевидцев происшествия в Балашовском районе «КП-Саратов» стало известно, что кроссовок мужской, приблизительно 41-42 размера. Что позволяет предположить, что нога принадлежала взрослому мужчине.