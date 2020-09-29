Бухгалтерия — путь к успеху

Анна Канавина - успешный предприниматель из Саратовской области. Фото из Instagram Бухгалтерия CanWin Саратов

Анне Канавиной совсем недавно исполнилось 26 лет, а она уже руководит успешным предприятием — ООО «Азбука бизнеса». В 2020 году она стала победителем областного конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» по итогам 2019 года в номинации «Самый успешный старт Саратовской губернии».

Мы пообщались с Анной Владимировной, чтобы узнать, как ей удалось стать успешным предпринимателем.

- Анна Владимировна, расскажите, как вы стали предпринимателем в таком молодом возрасте?

- Некоторое время после окончания Саратовского социально-экономического РЭУ имени Плеханова я работала бухгалтером в разных организациях. Начала с помощника бухгалтера в аудиторской фирме в родном городе, потом перебралась в Москву и устроилась в головной офис крупной косметической компании, где была, кстати, самым молодым сотрудником.

Но однажды счастливое стечение обстоятельств подтолкнуло к созданию своего дела, поэтому открыла собственное агентство «CanWin Бухгалтерия». Теперь я могу одновременно заниматься любимым делом, которое хорошо знаю, и планировать свою жизнь так, как мне этого хочется.

- Вероятно, путь становления предпринимателем был непрост?

- Безусловно, как любое начинание, открытие своей фирмы и первые шаги дались с некоторым трудом. Признаюсь, были сложные моменты, когда хотелось все бросить и вернуться на работу бухгалтером, где все понятно и просто. В это время очень важна поддержка близких людей, чтобы не опускались руки, чтобы дальше идти к своей мечте.

Для меня самым главным мотиватором является муж. Именно он толкал меня на все важные шаги в жизни: мой живой пример перед глазами. Вместе с ним мы в свое время переехали в Москву. Я работала бухгалтером, а у него было свое дело — они с партнером открывали салоны оптики по франшизе, и их франчайзи нужен был бухгалтер. Так появились самые первые клиенты, и зародилась идея открытия собственного бухгалтерского агентства. Тогда же вернулись в Саратов и без лишних колебаний открыли тут фирму. Я отлично разбиралась в бухгалтерии, а он в рекламе и продвижении. Так и началась история CanWin «Бухгалтерия».

Теперь я также чувствую поддержку со стороны коллег. Хороших сотрудников найти непросто, но мне удалось создать настоящая команда единомышленников.

Огромную поддержку в работе Анне Канавиной оказывает супруг

- А со стороны государства? Например, по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному президентом России Владимиром Путиным?

- Мы очень тесно сотрудничаем с Центром «Мой бизнес». Это организация инфраструктуры, которая создана при поддержке регионального минэкономразвития. Например, около года назад наше предприятие участвовало в конкурсе «Делай на 100!». Тогда выиграли в номинации «Услуги». По правилам выигрыш в сумме 100 тыс. рублей можно потратить только на рекламу. Поэтому мы полностью переделали сайт, заказали распечатку раздаточной продукции, запустили рекламу в Instagram, и провели e-mail-рассылки.

Очень хочу поучаствовать в будущем в получении гранта на новый проект, который, конечно, напрямую связан с бухгалтерий.

Я знаю, что существуют такие виды господдержки по нацпроекту, которые предоставляют кредиты на выгодных условиях. Но сама пока не пользовалась, не было необходимости. Однако своим клиентам, которым нужны льготные кредиты, всегда советуем обратить внимание на помощь Центра «Мой Бизнес».

Для успешной работы очень важно собрать хорошую команду. Фото из Instagram Бухгалтерия CanWin Саратов

- Вы также приняли участие в престижном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии», стали победителем в номинации «Самый успешный старт». Расскажите подробнее про это достижение. Сложно ли было участвовать?

- Наоборот, очень просто. На заполнение заявки я потратила около часа. Практически все данные были в отчетности и под рукой. Также мы периодически проводим фотосессии с коллективом, поэтому сложностей в подборе фотографий нашей команды не было. В итоге — победа, очень приятный приз и хорошая компания на награждении. От участия мы все получили только положительные эмоции.

- Какие планы на будущее?

- Сейчас агентству «CanWin Бухгалтерия» два с половиной года, но мы уже обслуживаем клиентов из 12 регионов России. В штате у меня семь человек, в основном бухгалтера. Однако компания растет, например, полгода назад мы открыли четыре офиса в других городах России, поэтому мы всегда в поиске новых хороших главбухов и помощников.

Я всегда иду за своей мечтой и верю, что однажды она исполнится. Поэтому планы просты: работать усерднее, прикладывать максимум усилий и надеяться на лучшее.

- Что бы вы могли сказать тем, кто еще только подумывает об открытии своего дела?

- Только одно: не бояться. Да, бывают и непростые моменты в жизнь, но все их можно преодолеть, а уже через год о них вспоминаешь с улыбкой. Поэтому не бойтесь начинать что-то новое. Когда меня награждали на премии «Предприниматель Саратовской губернии», рядом сидел совсем юный победитель, лет 17 на вид. И я тогда подумала: «Не побоялся и сделал. Круто!»

Анна Канавина всегда в поиске талантливых сотрудников. Фото из Instagram Бухгалтерия CanWin Саратов

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