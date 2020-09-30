Саратовцы смогут получать необходимые лекарства после инфарктов и инсультов

По нацпроекту "Здравоохранение" идут поставки высокотехнологичного оборудования в саратовские медучреждения

В Саратовской области стабильно высокой остается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

На пресс-конференции в «КП-Саратов»главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический кардиологический диспансер, доктор медицинских наук Валерий Агапов рассказал, что сейчас проводится большая работа в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках проекта большое внимание уделяется модернизации оборудования.

- По нацпроекту «Здравоохранение» и ряду региональных программ предусмотрено существенное обновление парка аппаратуры. В кардиодиспансере и других медучреждениях будут заменены и усовершенствованы аппараты. Например, в областной больнице и у нас появятся новые ангиографы. Заканчиваются предварительные работы по установке ангиографа в балаковской больнице, после чего она станет полноценным третьим сосудистым центром в регионе. И это здорово перекликается с идеей, которая недавно высказана председателем Государственной думы Вячеславом Володиным о создании Балаковской агломерации, — рассказал Валерий Агапов.

Он отметил важность ангиографического оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С его помощью проводится вмешательство, которое позволяет предотвращать инфаркты или минимизировать их последствия.

Валерий Агапов, главный врач саратовского областного клинического кардиоцентра Фото: Екатерина Семенова

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Саратовская область получила 330 млн рублей на лекарственную терапию пациентам после перенесенных инфарктов и инсультов. Граждане смогут получать необходимые препараты в рамках поликлинической помощи.

- Сейчас во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях имеется необходимый запас лекарств. Средств хватает на всех, кто нуждается в терапии. Причем список препаратов достаточно большой и включает в себя высококачественные лекарства, которые действительно необходимы пациентам, а не какие-то дешевые замены, — отметил Валерий Агапов.

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