«Палкой их надо»: в соцсетях прокомментировали наказание школьника веником в Саратовской области

Не во всех школах уроки биологии проходят так тихо Фото: Иван ВИСЛОВ

В Вольске Саратовской области произошел неприятный инцидент.

Учительница биологии школы №5 выгнала восьмиклассника из кабинета веником.

- В ходе урока он повел себя некорректно и намусорил в кабинете, рассыпав семечки. Педагог собрала мусор с парты, сложила в отдельный карман рюкзака ученика, чтобы после урока он выбросил его, а он высыпал его на пол. Учительница предложила ему собрать мусор веником, однако подросток отказался, после этого его попросили покинуть кабинет. Ударов ребенку педагог не наносил, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Один из одноклассников заснял на телефон момент, когда парень уходит, и выложил ролик в группу «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте». Однако администратор его удалил после выяснения всех достоверных деталей инцидента.

Инцидент произошел в Вольске Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Действия учительницы в социальной сети не оценили, как жестокость.

- Из-за чего скандал-то? Ну выгнали его веником и что? За дело значит! Чего из этого устраивать разборки? С нашим поколением не веником надо, а палкой хорошей, чтоб уважали старших! Сейчас учителя замучают из-за этого, — написала в соцсети Катерина Пивоварова.

В спор с ней вступила более молодая пользовательница Диана Бондарева. Она посоветовала комментатору воспитывать палкой своих детей.

В Минобразе отметили, что социальный педагог и классный руководитель провели профилактическую беседу со школьниками и их родителями о правилах поведения на уроке и безопасности в социальных сетях, а также с учителем биологии.

По словам директора школы №5 Ольги Францевой, конфликт полностью исчерпан.

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