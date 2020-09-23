«Палкой их надо»: в соцсетях прокомментировали наказание школьника веником в Саратовской области

Не во всех школах уроки биологии проходят так тихо
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Вольске Саратовской области произошел неприятный инцидент.
Учительница биологии школы №5 выгнала восьмиклассника из кабинета веником.
- В ходе урока он повел себя некорректно и намусорил в кабинете, рассыпав семечки. Педагог собрала мусор с парты, сложила в отдельный карман рюкзака ученика, чтобы после урока он выбросил его, а он высыпал его на пол. Учительница предложила ему собрать мусор веником, однако подросток отказался, после этого его попросили покинуть кабинет. Ударов ребенку педагог не наносил, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.
Один из одноклассников заснял на телефон момент, когда парень уходит, и выложил ролик в группу «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте». Однако администратор его удалил после выяснения всех достоверных деталей инцидента.
Инцидент произошел в Вольске Саратовской области
Фото: Александр Уриевский
Действия учительницы в социальной сети не оценили, как жестокость.
- Из-за чего скандал-то? Ну выгнали его веником и что? За дело значит! Чего из этого устраивать разборки? С нашим поколением не веником надо, а палкой хорошей, чтоб уважали старших! Сейчас учителя замучают из-за этого, — написала в соцсети Катерина Пивоварова.
В спор с ней вступила более молодая пользовательница Диана Бондарева. Она посоветовала комментатору воспитывать палкой своих детей.
В Минобразе отметили, что социальный педагог и классный руководитель провели профилактическую беседу со школьниками и их родителями о правилах поведения на уроке и безопасности в социальных сетях, а также с учителем биологии.
По словам директора школы №5 Ольги Францевой, конфликт полностью исчерпан.
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