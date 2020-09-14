Волонтеры Саратовской области — одни из самых активных по расчистке рек

В «КП-Саратов» прошла пресс-конференция Фото: Александр Уриевский

Саратовская область активно участвует в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Как сообщила на пресс-конференции в «КП-Саратов» Наталия Сологуб, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов, проект очень важен и позволяет не только оздоровить водоемы, но и улучшить качество жизни местного населения.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб Фото: Александр Уриевский

Сейчас завершается очередной этап работ по расчистке русла реки Малый Узень. Завтра эксперты собираются туда с проверкой.

Кроме того, предусмотрены средства на расчистку реки Жидкая Солянка в Краснокутском районе – 46 млн рублей из федерального бюджета. Проект рассчитан на 2021-2023 годы.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал также, что в планах расчистка рек в Балаковском и Озинском районах. А сейчас уже ведутся работы на реке Еруслан в Федоровском районе и реке Большой Узень в Краснопартизанском.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин Фото: Александр Уриевский

И.о. руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Фархад Миробидов отметил, что Саратовская область — один из самых значимых регионов по количеству водопользователей.

И.о. руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Фархад Миробидов Фото: Александр Уриевский

Принять участие в экологическом движении и расчистке водоемов может каждый житель. По словам Константина Доронина, в проекте «Вода России» принимали участие волонтеры и было убрано от мусора порядка 157 км береговой зоны, собрано около 700 мешком мусора, учитывая даже ограничения по коронавирусу.

Наталия Сологуб подтвердила, что наш регион входит в пятерку наиболее активных по волонтерскому движению. Так, за 2020 год в экологической акции «Вода России» приняли участие более 20 тыс. жителей.