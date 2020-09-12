«Музыкальный энергетик» зарядил бодростью зрителей и участников концерта в Балакове

Концерт "Музыкальный энергетик" прошел в Балакове

«Драйв, кайф, искры и восторг!» - такие эпитеты можно применить к сегодняшнему концерту «Музыкальный энергетик», который с огромным успехом прошел в Балакове Саратовской области.

Если бы он проходил вживую, то зал наверняка оказался бы битком, но пандемия внесла коррективы, поэтому концерт состоялся в онлайн-режиме. Однако нет худа без добра: на выступления балаковских музыкальных коллективов «пришли» с помощью интернета зрители из разных уголков России и даже других стран.

Концерт был организован Балаковской атомной станцией в честь 75-летия атомной промышленности и в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020.

Шесть музыкальных коллективов из Балакова — от опытных до новичков — продемонстрировали свои таланты, исполнив по две песни.

Первой выступила группа «Фильтр», самая молодая из участников, она создана в 2019 году, хотя на самом деле ее участники знают друг друга давно и раньше выступали в других коллективах.

Группа «Фильтр»

Вторыми на сцену поднялись музыканты «Jade Davine», которые характеризуют свой стиль как альтернативный рок.

Группа «Jade Davine»

Третьими стали участники коллектива «Пояс Венеры», которые поделились романтической историей своего названия. Кстати, в группе солирует девушка — единственная представительница прекрасного пола на концерте.

Группа «Пояс Венеры»

Музыканты «Warszava» не стали представляться. Потому что со зрителями вся Варшава. Зато оказалось, что ребята вдохновляются творчеством Шопена.

Группа «Warszava»

Пожалуй, старше всех из выступавших сегодня была группа «АльYans». Она была создана в 1982 году в Балакове. Играют они во всех направлениях рока. Главное, чтобы присутствовал драйв в музыке.

Группа «АльYans»

Завершила концерт коллектив «Лица прохожих» с двумя каверами. Необычно, что были исполнены песни женских поп-групп «Демо» и «Виагра», что необычно выглядело для мужских голосов.

Группа «Лица прохожих»

После концерта были подведены итоги зрительского голосования, в котором приняли участие более 600 человек. Третье место досталось группе «Jade Davine», на втором «Лица прохожих» и первым стал «Пояс Венеры». Победители получили сертификаты в музыкальный магазин.

Стали известны победители зрительского голосования за лучшую группу

Во время мероприятия с большим ажиотажем прошла викторина, победителями которой стали не только самые внимательные, но и самые быстрые зрители. Они отвечали как на вопросы о музыкантах, так и об истории Балаковской АЭС.

Без призов не остались и жители города, для которых заранее были организованы несколько конкурсов, итоги которых ведущие озвучили во время концерта.

Юный балаковцы стали победителями конкурсов «Рисунок по охране труда» и «Собери портфель пятерок», фотопроекта «В объятиях природы» и литературного конкурса «Созидатели». Школьники получат достойные призы, которыми смогут гордиться — это и и сертификаты в спортивный магазин, и блютус-колонки, и даже новый iPhone.

- Наверняка одноклассники теперь будут искать в интернете информацию о конкурсах, чтобы в следующем году тоже принять в них участие, — считает ведущий концерта Иван Гусаров.

Зрители и участники конкурсов Балаковской АЭС получили призы и подарки

Три победительницы конкурса «Человек с фронта» получили ноутбуки. Их вручат в конце сентября на торжественном мероприятии в усадьбе Мальцевых.

- Отличный концерт! Организатор - молодцы! Ведущие - молодцы! Музыканты — самые молодцы!!! — такие слова можно было прочитать в комментариях во время концерта. Что ж, он действительно удался на славу и обеспечил зрителям и участникам заряд позитива, драйва и хорошего субботнего настроения.

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