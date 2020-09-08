В Саратове супруги-педофилы три года издевались над сыном

Мальчик стал жертвой отчима и собственной матери Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе Саратова совершено жестокое надругательство над ребенком.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП-Саратов», что виновными признаны 44-летняя мать мальчика и его 34-летний отчим.

Материалы дела складываются в несколько томов. Жертвой стал мальчик 2003 года рождения и еще одна несовершеннолетняя девочка.

С ноября 2012 по май 2015 года отчим сексуально издевался над мальчиком, которому тогда было всего 9–12 лет. Совершено пять эпизодов по статье 132 УК РФ Действия сексуального характера.

Причем мать ребенка признана виновной в пособничестве — дважды она сама приводила сына к сожителю для его извращенных утех с ребенком. И с января по апрель 2015 года сама занималась с ним сексом.

- Своими действиями она причинила ребенку психические страдания, которые впоследствии обусловили тяжелое психолого-эмоциональное состояние малолетнего, – отметили в СУ СКР.

Кроме того, мужчину уличили в том, что с января по октябрь 2016 года он вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой 2000 года рождения. Выявлено 23 эпизода.

Мужчину и его супругу отправили за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 20 лет, а женщину — на 13 лет в колонии общего режима. Свою вину они не признали, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, этот случай во многом напоминает громкое дело о смерти мальчика в Саратове. Тогда Антон Пушкин, отчим, также сексуально издевался над пасынком, что в итоге привело к самоубийству семилетнего ребенка.

Редакция «КП-Саратов» обратилась за комментариями к СУ СКР области.

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