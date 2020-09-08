Афиша Саратова на сентябрь 2020: Что готовят кинотеатры зрителям после коронавирусного затишья

«КП-Саратов» выяснила, что будут показывать в кинотеатрах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пустующие коридоры, пыльные кресла, невостребованный автомат с попкорном — все это сейчас ассоциируется с кинотеатрами Саратова, которые закрылись почти на полгода из-за распространения коронавируса.

Наконец, после такого долгого перерыва им разрешили возобновить работу 8 сентября, однако большинство откроются 10-го — в четверг, когда традиционно начинаются премьеры. Да и в залах все равно будет одиноко — их заполняемость должна не превышать 30%.

Какими премьерами порадуют зрителей кинотеатры выяснила «КП-Саратов».

Одним из первых кино для зрителей в городе покажет «Синема парк» — он начинает работу 8 сентября, с 10 сентября открываются: Дом кино, «Синема 5», Oscar и другие. Напомним, семейство саратовских кинотеатров за коронавирусный период пережило потерю — закрылась «Победа». Собственник выставил здание на продажу.

Во вторник, 8 сентября, на экранах появятся фильмы «Довод», «Гренландия», «Новые мутанты» и мультфильм «Вратарь галактики». Все, кроме последнего, имеют возрастной ценз 16+.

Филиалы «Синема Парк» в Саратове предлагают зрителям по 18 и 19 сеансов «Довода» в день, семь — «Гренландии», шесть — «Новых мутантов», пять сеансов «Вратарей Галактики». Цены на фильмы начинаются от 150 рублей и заканчиваются 570 рублями за один билет на вечерний сеанс.

В «Синема 5» в Заводском районе, кроме вышеперечисленных, также покажут триллер «Не входи» (18+), экшн-мультфильм «Тролли. Мировой тур», боевик «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (18+), приключенческий фильм «Мулан» и документальный «BTS: Разбей тишину» — оба 12+. Показы начнутся с 10 сентября. Здесь билеты более бюджетные: от 130 до 400 рублей, но и сеансов меньше. «Довод» покажут восемь раз за день, «Мулан» — 11 раз, у остальных «киношек» будет по три, два или одному показу в день.

Репертуар Дома кино традиционно отличается от других кинотеатров. В их прокат выходят фильмы для более узкого круга зрителей. Так, с четверга в здании на Октябрьской начнутся сеансы картин «Тесла» (16+), «Фея» (18+), «Ассистентка» (16+).

У некоторых кинотеатров в городе пока что нет расписания и цен на сеансы. Но, как нам рассказали представители нескольких из них, стоимость билетов повышаться не будет.

Судя по интересу саратовцев к открытию кинотеатров, на выходных в них будет ажиотаж. Люди изголодались по премьерам и просмотру фильмов на больших экранах, поэтому предполагается, что на это развлечение будет повышенный спрос.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.