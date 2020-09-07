Ксения Собчак приехала в Шиханы для съемки материала по «отравлению» Навального

Ксения Собчак с поклонницей из местной администрации на улице в Шиханах. Фото соцсетей

Известная телеведущая Ксения Собчак 7 сентября проводила в Саратовской области съемки материала для программы об Алексее Навальном. «КП-Саратов» стало известно, что Собчак собирает данные о возможной связи отравляющего вещества «Новичок», который был разработан здесь в прошлом в военных лабораториях, с отравлением политика Алексея Навального.

Напомним, Алексей Навальный сейчас находится на лечении в Германии. 20 августа политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, и врачи доставили оппозиционера в больницу скорой помощи №1. Спустя почти двое суток Навального транспортировали в Берлин.

Немецкие доктора заявили, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Однако омские медики эти обвинения опровергли. Врачи сообщили, что у них есть первые анализы Навального, в которых нет следов яда. Кроме того, ранее один из создателей боевого яда «Новичок» Леонид Ринк заявил, что Навальный не выжил бы, если бы его пытались отравить этим оружием.

- От «Новичка» смерть наступает в течение нескольких минут. И пострадавшим там был бы не один человек. Вспомните, как было с братом Ким Чен Ына. Его же тоже такого типа веществом отравили - VX-газом. Там в течение нескольких секунд у него начался приступ, судороги. А тут Навальный спокойно приехал в аэропорт, там сидел два часа. Поднялся на борт. И там ему вдруг стало плохо. Так что ничего похожего мы не видим, - говорит Леонид Ринк. - Я думаю, Навальный мог отравиться каким-нибудь медпрепаратом, скорее всего, для лечения нервных заболеваний.

В Шиканах Ксения Собчак пообщалась с рядом чиновников, в том числе, с местным мэром и попыталась получить комментарии экспертов.

Ранее журналисты «Комсомолки» уже беседовали с главой города Андреем Татариновым, который к очередному скандалу с «Новичком» относится как к провокации, но считает ее полезной для города.

- Я рад, что появится репортаж о Шиханах. Теперь, пусть благодаря «Новичку», у нас появилась узнаваемость, а значит шанс на развитие, - заявил Татаринов.

Собчак в 2018 году в предвыборном штабе в Саратове Фото: Александр Уриевский

Собчак не в впервые работает в Саратовской области. Ранее в качестве кандидата на президентский пост она приезжала в регион в январе 2018 года, посетила свой избирательный штаб. После этого в этом помещении находилась «Ногтепильня» - маникюрный салон.

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