«Будем работать в минус»: руководители саратовских кинотеатров о работе с ограничениями

Саратовские кинотеатры открываются после полугодового простоя Фото: Олег УКЛАДОВ

С 8 сентября кинотеатрам Саратовской области разрешили открыться спустя полгода после простоя из-за распространения Covid-19. Постановление об этом было опубликовано в пятницу, 4 сентября. Однако предписанные Роспотребнадзором коронавирусные ограничения все равно должны соблюдаться – наполняемость залов не выше 30%, социальная дистанция, антисептики на входе.

«КП-Саратов» расспросила руководителей двух кинотеатров в Саратове о том, насколько они готовы к открытию, как будут соблюдать предписания Роспотребнадзора и повысятся ли цены на билеты.

- Мы откроемся с 10 сентября. Заполняемость залов будет не более 30% от общего количества мест, а так как у нас залы маленькие — это примерно 20 человек на сеансе, — рассказала гендиректор кинотеатра Oscar Светлана Омельченко.

По ее словам, такая работа не будет окупаться и пойдет в минус, ведь несмотря на то, что кинотеатр не может получать 100-процентной прибыли из-за введенных ограничений, арендную плату руководство выплачивает полностью, а цены на билеты повышаться не будут.

Над открытием уже работает и саратовский Дом кино. Арт-директор кинотеатра Роман Васильев рассказал, что они тоже откроются 10 сентября.

- Для нашего кинотеатра вместимость 30% — не проблема. У Дома кино узкий круг зрителей, поэтому примерно столько зал и будет набирать, — рассказал «КП-Саратов» Васильев.

По его словам, кинотеатр не получил за время пандемии государственной поддержки, но руководство не сократило сотрудников. При этом на работу в кинотеатры могут выйти только сотрудники младше 65 лет. Таково еще одно предписание Роспотребнадзора.

Роман Васильев не знает, будет ли окупаться такой ограниченный режим работы.

- Может, зрители еще не готовы пойти в кинотеатры, — отметил арт-директор Дома кино.

Несмотря на туманные перспективы, сейчас прорабатывается сайт кинотеатра, уточняется репертуар, который будет известен, предположительно, 8 сентября.