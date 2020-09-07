На этой неделе Саратов ждет «температурные качели»

В Саратове ожидаются смена погоды - от тепла к холоду и наоборот Фото: Екатерина Семенова

Вторая неделя сентября все еще сохранит статус «метеорологического лета».

Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре, среднесуточная температура сохранится на уровне около 15 градусов.

Однако характер погоды будет неустойчивый и с резкими переходами от тепла к холоду. На него повлияют атлантические циклоны, которые пройдут через территорию области.

- Нас ждут температурные качели, — рассказала синоптик областного Гидрометцентра Лариса Васильева.

Среднесуточная температура еще соответствует летней Фото: Екатерина Семенова

По словам метеорологов, во вторник еще сохранится жаркая и сухая погода. Ночью ожидается +9… +14 градусов, днем +24… +29 градусов.

Однако уже в среду днем заметно похолодает — до +17… +22 градусов. Ветер сменит направление с северо-западного на восточное, его скорость при порывах составит 15–19 м/с. Пройдет холодный фронт, которые принесет с собой локальные кратковременные дожди и грозы.

Дождь ожидается в среду Фото: Екатерина Семенова

В четверг снова немного потеплеет — до +19… +24 градусов днем. Осадки прекратятся.

Дожди вернутся в пятницу, усилится холодный ветер, прогремят грозы. Местами по области ночью похолодает до +7 градусов.

Понижение температуры сохранится в субботу, но осадки вновь прекратятся.

У выходным температура начнет опускаться Фото: Екатерина Семенова

Тем не менее такая погода близка к климатической норме. Температура воды в Волге также еще формально позволяет купаться — она составляет 19,8 градуса.

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