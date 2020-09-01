В сутки саратовская скорая помощь принимает до двух тысяч звонков

Скорая помощь в Саратове выезжает на сотни вызовов в сутки Фото: Екатерина Семенова

На заседании координационного совета в правительстве Саратовской области губернатор Валерий Радаев сообщил о поступающих жалобах на работу скорой помощи.

- Люди ждут по много часов. Просил бы министра здравоохранения объяснить, как такое возможно. Если на фоне пандемии есть инструкции, при каких жалобах забирать больных в приоритетном порядке, то оператор должен предупредить об ориентировочном времени приезда медиков. Нужно делать всё, чтобы не создавать лишней нервозности, — считает глава региона.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что медики службы скорой помощи работают в максимальном напряжении. За сутки только на саратовскую станцию поступило 2,1 тыс. звонков, было отработано 859 вызовов, госпитализировано 259 человек, в том числе 40 доставлены на носилках. По его словам, сейчас для работы привлекают дополнительный персонал, в том числе, студентов СГМУ.

Валерий Радаев отметил, что после пандемиии коронавируса может начаться что-то другое, в частности, сезонная эпидемия гриппа.

- Будет не две тыс. звонков, а 15 тыс. Мы должны заранее это спланировать, — отметил он.

Валерий Радаев призвал предупреждать пациентов о задержках скорой Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Глава региона еще раз призвал разъяснять людям возможные задержки скорой помощи.

- Чтобы у людей было понимание, что мы не все списываем на ковид, — сказал он.

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