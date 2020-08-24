Мужчина устраивал обнаженные фотосессии десятилетней дочери в Саратове

Мужчину задержали по подозрению в педофилии к собственной дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове следователи Волжского района заинтересовались странным увлечением 56-летнего мужчины — гражданин фотографировал свою десятилетнюю дочь в обнаженном виде.

- На злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — «Иные действия сексуального характера с применением насилия», совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, — сообщили «КП-Саратов» в областном СК.

Сегодня же вечером, 24 августа, его отправили под стражу.

Следственный комитет заинтересовался странными увлечениями мужчины и возбудил дело Фото: Екатерина Семенова

Напомним, по данным следствия, мужчина в период с 13 по 21 августа 2020 года трижды совершил преступление в отношении своей дочери. Правоохранителям удалось наладить контакт с ребенком и получить сведения об обстоятельствах злодеяний родного отца.

Как сообщил «КП-Саратов» источник, мужчина фотографировал голую девочку на пляже в Саратове. Это заметили очевидцы, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали злоумышленника.

Обнаженные снимки ребенка подозреваемый делал на пляже Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя рассказала «КП-Саратов», что знает об инциденте.

- Выясняются обстоятельства. В органы ПДН направлены запросы, — рассказала омбудсмен.

Пока мужчина под стражей, расследование в отношении него продолжается. Следователи собирают доказательства его вины, если она будет доказана, гражданину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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