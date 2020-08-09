Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 августа: скончался 40-летний мужчина

Новая инфекция унесла жизнь еще одного жителя Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на утро 9 августа зарегистрировано еще 95 случаев заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди них больше всего саратовцев — 76, 11 жителей Александрово-Гайского района, по два в Балаковском и Краснокутском, по одному в Вольском, Калининском, Новоузенском, Перелюбском. У 91 человек источник заражения не установлен, четверо — контактные.

Число заражений в Саратовской области

Пневмонией больны 92 пациента, с признаками ОРВИ трое.

Основная масса заболевших старше 60 лет — 45 человек, 23 от 50 до 59 лет, 15 от 40 до 49 лет, шестерым от 30 до 39 лет, трем от 20 до 29 лет, двум не исполнилось и 14 лет.

Всего в регионе зафиксировано 10157 заражений коронавирусом, выздоровели из них 6278 человек, за сутки 86.

Коронавирус унес жизнь 40-летнего мужчины, это 63-я жертва новой инфекции в регионе.

У него была двусторонняя полисегментарная пневмония, отек легки, хронический панкреатит и холецистит, экзогенно-конституциональное ожирение III степени.

Мужчина пошел к врачам только на шестой день после заражения, будучи в тяжелом состоянии. На третьи сутки пребывания у него развилась острая дыхательная недостаточность. Пациента подключили к ИВЛ, он провел сутки на аппарате, но болезнь прогрессировала и он скончался.

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