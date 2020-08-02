Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 августа: новых смертей нет

За сутки не зарегистрировано новых смертей от коронавируса в Саратовкой области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Утром первого дня августа стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Оперативный штаб сообщил о 96 лабораторно подтвержденных диагнозах. Таким образом, за время пандемии в Саратовской области число заражений составило 9 502 случая. А в Саратове — 3 739.
За сутки в Саратове заразились 55 человек. Еще 13 в Энгельсском районе, 10 — в Балашовском, девять — в Балаковском, пять — в Дергачевском, по одному — в Александрово-Гайском, Вольском, Екатериновском, Федоровском.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
Серди новых заболевших шесть несовершеннолетних и 31 человек старше 60 лет.
Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.
Выздоровели за сутки 122 человека.
График заражения коронавирусом в Саратовской области
В связи с продолжающимися ограничительными мерами Всероссийская акция «Забег.РФ» пройдет в Саратовской области в формате онлайн 2.0.
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